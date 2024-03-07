Неизбежный рост тарифов: сколько киевлянам придется платить за воду

Предприятиям не хватает средств, чтобы полноценно работать

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала проект постановления, которым предлагается обновить тарифы на водоснабжение и водоотвод. Повышение цен на коммунальную услугу относится и к Киеву.

Рост тарифов объясняется усилившимся в результате многолетним недофинансированием водоканалов. Об этом сообщили на портале Today.ua, сославшись на данные НКРЭКУ.

Пересмотр цен на водоотвод и водоснабжение планировалось еще в 2023 году, но пришлось отложить. Однако в 2024 году проблемы водоканалов не исчезли.

Нехватка средств, обусловленная недостаточным финансированием для очистки воды, ростом цен на электроэнергию, долгами потребителей и выплатой зарплат заставляет инициировать двухэтапное подорожание воды. 1 апреля цены вырастут на 12%, а 1 июля еще на 14%.

С апреля киевлянам придется заплатить по 40,77 грн/кубометр, а с июля – 46,80 грн/кубометр. Это на 16 грн дороже, чем сейчас.

Ранее "Телеграф" писал, произойдет ли повышение тарифов на электроэнергию. Соответствующую инициативу рассматривали еще осенью прошлого года, а теперь решение хотят принять на политическом уровне.