Ціни повзуть угору: скільки коштує в Києві двокімнатна квартира

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі

У Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни вже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування та рівня комфорту. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Так, середня ціна 2-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить від 80 до 85 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 186 500 тисяч доларів, у Шевченківському — 125 тисяч доларів, а в Голосіївському — 110 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" квартири продаються в Дніпровському (70 000 $), Святошинському (67 700 $) та Деснянському (56 000 $) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

У розрізі всіх оголошень про продаж нерухомості середня ціна 2-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці дійсно становить від 80 до 85 тисяч доларів США.

Однак, судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двушку на "вторинці" реально купити в столиці за 54 — 75 тисяч доларів США.

Середня ціна квартир на "вторинці"

На первинному ринку нерухомості у Києві також спостерігається стабільна тенденція до подорожчання вартості квартир. Так, за метр квадратний у новобудові у 2024 році просять у середньому 49 400 гривень.

Для розуміння, у 2023 році забудовники просили 48 000 гривень.

Середні ціни на первинці

Найдорожчі квартири на "первинці" продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Так, у Печерському районі доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 85 900 гривень, у Шевченківському районі — 60 600 гривень, а в Голосіївському — 50 900 гривень.

Найнижчі ціни за квадратний метр у новобудові зафіксовані в Дарницькому (41 000 гривень) та Деснянському (38 400 гривень) районах Києва.

Ціни за метр квадратний у новобудовах Києва

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому від 13 до 17 тисяч гривень на місяць. Ціна залежить від району, розташування будинку та рівня комфорту.

Ціна оренди двійки у Києві становить від 13 до 17 тисяч гривень на місяць

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру, яка знаходиться у Печерському (38 300 гривень), Шевченківському (25 000 гривень) та Голосіївському (24 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж квартири для оренди можна знайти у Святошинському (14 000 гривень), Дніпровському (13 000 гривень) та Деснянському (9 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди двояок у Києві по районах

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві продають однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів. У житлі є дизайнерський ремонт, два вбиральні, два санвузли та власна тераса.