Біля ТРЦ Retroville будівельники закидають дерева пакетами (фото)

Дерева біля будинку вкриті сміттям

У багатоповерхівці біля ТРЦ Retroville будівельники викидають сміття прямо з вікон. Наразі на верхніх поверхах будинку ЖК 7 Kvartal, що розташований біля ТРЦ, тривають будівельні роботи.

З вікон будівлі летять як великі, так і маленькі пакети сміття. Це призвело до того, що дерева навколо будинку повністю вкриті сміттям. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Трамвай – журнал про Київ".

Багатоповерхівка ЖК 7 Kvartal

Нагадуємо, на початку повномасштабної війни Росії проти України, у березні 2022 року, внаслідок обстрілу ТРЦ Retroville у Києві російськими окупантами, сталася пожежа. Від відомого торгового центру практично нічого не залишилося. Серйозні пошкодження отримав не тільки ТРЦ, а й житлові будинки, що стоять поблизу. Також постраждали припарковані поряд автомобілі. Тоді загинули щонайменше 8 людей.

Раніше "Телеграф" показав ексклюзивні фото руїн ТРЦ Retroville після нічного обстрілу російськими окупаційними військами.