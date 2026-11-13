Є не на всіх кепках. Навіщо на бейсболках роблять гудзик зверху

Звична деталь збереглася ще з ранніх бейсбольних кепок

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Ґудзик на верхівці кепки закриває місце, де сходяться клини тканини, і надає виробу охайного вигляду. Конструкція бейсболки обходиться й без нього, а в моделях для носіння з навушниками цю деталь прибирають заради зручності.

Як пише ukr.media, ґудзик встановлюють майже наприкінці пошиття, коли купол кепки вже зібраний. Його тверда основа буває сталевою або пластиковою, а зовні її обтягують тканиною.

Що приховує ґудзик і як обробляють шви

Класична бейсболка складається із шести трикутних клинів. Їх зшивають так, що вершини зустрічаються в одній точці на маківці. Саме цей стик і закриває невеликий ґудзик: під ним опиняється місце з’єднання деталей купола.

За будовою це звичайний обтяжний ґудзик, подібний до тих, які продають у швейних магазинах. Жорстку основу затискають у тканину – звідси його твердість, яку легко відчути на дотик.

Внутрішні шви обробляють окремо: з вивороту їх заздалегідь закривають тасьмою. Вона захищає тканину від розлазіння під час носіння та прання. Тож до моменту встановлення ґудзика купол уже повністю зшитий, а його шви сховані.

Як ця деталь стала частиною бейсболки

У 1860 році бейсбольний клуб Brooklyn Excelsiors вийшов на поле в кепках із довгим дашком і ґудзиком угорі. Цей фасон отримав назву "бруклінський", а до початку XX століття став основним у бейсболі.

Ранні бейсбольні кепки часто шили з восьми клинів, згодом поширилася конструкція із шести Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ранні бейсбольні кепки часто складалися з восьми клинів. Згодом виробники перейшли на шість, оскільки такий купол краще сидів на голові. Кількість деталей змінилася, проте ґудзик на їхньому стику залишився.

Сьогодні виробники використовують його і як декоративний акцент. Тканину для обтягування підбирають у тон клинам або роблять контрастною. Так невелика деталь, що збереглася в класичному фасоні, впливає на загальний вигляд бейсболки.

Чому кепки для навушників шиють без ґудзика

Під великими навушниками тверда верхівка може спричиняти дискомфорт. Дужка проходить над маківкою, притискає ґудзик до голови, і той починає муляти. Тому для такого поєднання виготовляють кепки з гладким верхом.

Моделі без ґудзика призначені, зокрема, для людей, які користуються захисними навушниками на стрільбищі або гарнітурою для зв’язку. У магазинах їх часто називають "тактичними". У деяких із них на верхівці передбачене місце для маленької нашивки.

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