Ялинка з дитинства: яка бабусина прикраса стане трендом Різдва 2026 року

Як поєднати родинні прикраси із сучасним світлом і святковою палітрою

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Сріблястий ялинковий "дощик" повертається до різдвяного декору 2026 року. Платформа Westwing включила тонкі блискучі нитки до числа головних прикрас майбутнього сезону.

Як пише DivertissonsNous, у французьких оселях такими нитками прикрашали ялинки з 1950-х до 1990-х років. Їх розвішували згори донизу, і вони нагадували сяйливий крижаний дощ. Пізніше ця прикраса поступилася місцем мінімалістичному оформленню.

Видання пояснює повернення "дощику" модою на ретромаксималізм – велику кількість декору з минулого, затишок і сімейні спогади. Разом із ним до святкового інтер’єру повертаються різдвяні селища, картаті тканини, лускунчики та іграшки з видувного скла.

Різдвяні сільця, лускунчики й картаті тканини підтримують моду на ретромаксималізм Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Щоб ретроялинка не мала перевантаженого вигляду, "дощик" радять поєднувати зі скляними іграшками, тканинними гірляндами або нитками намистин. Старі й нові елементи допоможе об’єднати сучасне освітлення. Для ностальгічного настрою не обов’язково прикрашати все дерево в одному стилі минулих десятиліть.

В основі палітри – червоний, ялиновий зелений, золотий і сріблястий. Пастельні або нейтральні відтінки освіжать поєднання й збережуть настрій домашнього свята.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні зимових свят в Україні та за кордоном продають скляні кульки й шишки, а також казкові фігурки часів СРСР.