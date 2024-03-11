Возле ТРЦ Retroville строители забрасывают деревья пакетами (фото)

Деревья возле дома покрыты мусором

В многоэтажке возле ТРЦ Retroville строители выбрасывают мусор прямо из окон. В настоящее время на верхних этажах дома ЖК 7 Kvartal, расположенного возле ТРЦ, продолжаются строительные работы.

Из окон здания улетают как большие, так и маленькие пакеты мусора. Это привело к тому, что деревья вокруг дома полностью покрыты мусором. Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Трамвай – журнал о Киеве".

Многоэтажка ЖК 7 Kvartal

Напомним, в начале полномасштабной войны России против Украины, в марте 2022 года, в результате обстрела ТРЦ Retroville в Киеве российскими оккупантами, произошел пожар. От известного торгового центра практически ничего не осталось. Серьезные повреждения получил не только ТРЦ, но и стоящие поблизости жилые дома. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Тогда погибли не менее 8 человек.

Ранее "Телеграф" показал эксклюзивные фото руин ТРЦ Retroville после ночного обстрела российскими оккупационными войсками.