У Києві розгорнули штаб допомоги постраждалим від ракетної атаки: куди йти

Прийматимуть заяви на матеріальну допомогу

У школі №1 Шевченківського району організовано штаб допомоги постраждалим від ранкової ракетної атаки на Київ. Освітній заклад знаходиться за адресою провулок Делегатський, 1/28.

Про це повідомляє голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев. Він звернувся до мешканців мікрорайону Татарка.

"До уваги мешканців мікрорайону Татарка, зокрема вулиці Нагірної та прилеглих територій, що постраждали внаслідок ранкових обстрілів. В закладі загальної середньої освіти №1 за адресою пров. Делегатський, 1/28 організовано штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", — написав голова.

Штаб допомоги постраждалим

Школа №1 Шевченківського району

Також Поповцев зазначив, що у пункті допомоги працюватимуть співробітники Управління соціального захисту населення Шевченківської РДА. Вони прийматимуть заяви на матеріальну допомогу.

У ЦНАПі можна отримати консультації щодо подачі заявки на компенсацію за пошкоджене майно за програмою "єВідновлення".

Наслідки атаки

Нагадуємо, вранці 21 березня ворог атакував Київ. РФ випустила по столиці три десятки ракет. Відомо про 13 постраждалих. Зокрема, в Шевченківському районі постраждали 7 осіб. Чотирьох госпіталізували, без загиблих.

Раніше "Телеграф" показав наслідки чергового російського терористичного акту в столиці. Пошкоджені будинки, стурбовані люди та постраждалі машини.