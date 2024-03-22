Долар почав падати: курс валют на 22 березня у Києві
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Євро майже не змінився в ціні
Знову відбувається коливання на валютному ринку. Декілька днів курс долара різко зростав, проте сьогодні почав падати.
Американська валюта здешевіла на 20 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 22 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 38,92 грн
Євро (EUR): 42,46 грн
Злотий (PLN): 9,87 грн
Канадський долар (CAD): 28,81
Швейцарський франк (CHF): 43,49 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,00 грн
Євро (EUR): 42,67 грн
Злотий (PLN): 9,85 грн
Канадський долар (CAD): 28,75
Швейцарський франк (CHF): 43,41 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках впав на 15 копійок.
Купівля: 38,93 грн
Продаж: 39,06 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара з 25 по 31 березня. На ринку діятиме режим "керованої гнучкості", отже, варто очікувати щоденних різновекторних змін.