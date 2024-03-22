Долар почав падати: курс валют на 22 березня у Києві

Євро майже не змінився в ціні

Знову відбувається коливання на валютному ринку. Декілька днів курс долара різко зростав, проте сьогодні почав падати.

Американська валюта здешевіла на 20 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 22 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 38,92 грн

Євро (EUR): 42,46 грн

Злотий (PLN): 9,87 грн

Канадський долар (CAD): 28,81

Швейцарський франк (CHF): 43,49 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,00 грн

Євро (EUR): 42,67 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 28,75

Швейцарський франк (CHF): 43,41 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках впав на 15 копійок.

Купівля: 38,93 грн

Продаж: 39,06 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара з 25 по 31 березня. На ринку діятиме режим "керованої гнучкості", отже, варто очікувати щоденних різновекторних змін.