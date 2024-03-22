Ціни на первинці підскочили: скільки в Києві коштують однокімнатні та двокімнатні квартири

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі

У Києві продовжує спостерігатись стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від її розташування, наявності ремонту та рівня комфортабельності самого будинку. Детальніше про стан ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Так, середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві на вторинному ринку становить 68 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на "вторинці" реально купити в столиці й за 55 тисяч доларів США.

Середня ціна квартир на "вторинці"

Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 126 тисяч доларів, у Шевченківському — 80 тисяч доларів, а в Голосіївському — 69 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдешевші однушки продаються в Оболонському (54 100 $ ), Святошинському (48 000 $) та Деснянському ( 43 000 $ ) районах Києва.

Найдорожчі однушки продаються на Печерську

Вартість квартири на "вторинці" залежить не тільки від району, в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 15 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Квартири з ремонтом коштують дорожче

Квартиру без ремонту можна купити на 5-20 тисяч доларів дешевше

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 85 тисяч доларів США. Однак, судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двушку на "вторинці" реально купити в столиці за 75 тисяч доларів США.

Середня ціна 2-кімнатних квартир на "вторинці"

Найдорожчі двушки на "вторинці" також традиційно продаються у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 186 500 тисяч доларів, у Шевченківському — 125 тисяч доларів, а в Голосіївському — 110 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдешевші двушки продаються в Дніпровському ( 70 000 $ ), Святошинському ( 67 000 $ ) та Деснянському ( 56 000 $ ) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

За двушку з ремонтом на "вторинці" доведеться віддати на 5 — 20 тисяч доларів дорожче, ніж без нього. Також на ціну впливає район, в якому розташована квартира, поверх, інфраструктура та стан самого будинку.

Квартири з ремонтом коштують дорожче, ніж без нього

Двушку без ремонту можна купити на 5-20 тисяч доларів дешевше

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир. Так, за метр квадратний у новобудові у березні 2024 року просять у середньому 49 800 гривень.

Для розуміння у березні-квітні 2023 року забудовники просили 48 000 гривень за м².

Середня ціна квартир на "первинці" продовжує зростати

Середня ціна квартир на "первинці" продовжує зростати

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 85 900 гривень, у Шевченківському районі — 60 600 гривень, у Подільському районі — 59 800 гривень, а в Голосіївському — 50 900 гривень.

Найнижчі ціни за квадратний метр у новобудові зафіксовані в Дарницькому (41 000 гривень) та Деснянському (38 400 гривень) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після протестів, Кличко відклав аукціон по Житньому ринку у Києві. Було ухвалено рішення про здачу приміщення в оренду.