На український ринок виходить рамний пікап нового покоління (фото, відео)

Перша партія цієї моделі вже прибула до нашої країни для продажу

На ринок України виходить рамний пікап — JAC T9. Ця модель має довжину 5,3 м та вантажопідйомність в одну тонну.

Про старт продажу JAC T9 в Україні повідомляє Auto-Consulting. Зазначається, що перша партія цієї моделі вже прибула до нашої країни для реалізації.

Що являє собою JAC T9

Новий JAC T9 вражає сучасним і агресивним дизайном, включаючи масивну решітку радіатора, LED фари та прямі бічні лінії, які підкреслюють його брутальний характер. В салоні автомобіля встановлена передова мультимедійна система з великим сенсорним екраном та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Рамний пікап JAC T9

Автомобіль також відзначається величезним простором для вантажу та розширеним комплексом систем безпеки, включаючи ABS, EBD, ESP, ESC, системи антиблокування гальм, контроль стабільності та контроль тяги, а також подушки безпеки. Також є система контролю тиску в шинах. Ця система дозволяє водієві вчасно виявляти та вирішувати проблеми з тиском у шинах, що покращує безпеку та ефективність керування автомобілем. Камера заднього виду та давачі паркування. Встановлення камери заднього виду та датчиків паркування сприяє зручному та безпечному маневруванню автомобілем навіть в обмежених просторах.

Величезні габарити JAC T9 говорять про його простір для вашого вантажу та зручність у повсякденних справах. Габарити цього велетня становлять 5330х1965х1920 мм (довжина, ширина, висота), а габарити багажного відділення – 1520х1590х470 мм. Мінімальний кліренс 210 мм та висота для завантаження 890 мм роблять JAC T9 ідеальним вибором для надскладних перевезень.

Салон рамного пікапу JAC T9

Завдяки своїм передовим можливостям та конкурентоздатній ціні, JAC T9 очікується стати важливим гравцем на ринку пікапів, пропонуючи якість і надійність для тих, хто цінує ефективність та комфорт. Щодо вартості, то вона поки невідома, проте очікується, що ця модель точно буде бюджетною.

Додамо, виробник JAC заснований 1964 року. Він відомий своїми легковими автомобілями, вантажівками, автобусами та комерційною технікою, завдяки високій якості продукції та інноваційному підходу до розробки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які нові моделі пікапів з'явилися на ринку України та скільки вони коштують. Цей сегмент авто користується дедалі більшою популярністю серед українців.