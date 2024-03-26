У Києві затопило бульвар Верховної Ради: очевидці показали відео

На лівому березі можуть бути перебої з водою

У Києві знову стався прорив труби, через що вулицю затопило водою, хоча в мережі з’явилися повідомлення про те, що насправді це фекалії. На цей раз пригода сталася на бульварі Верховної Ради, 7-А.

Втім, як інформує Київська міська державна адміністрація у своєму telegram-каналі, інцидент стався внаслідок пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 мм.

"Можливе зниження тиску у водопровідній мережі для споживачів лівого берега", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через прорив на проїжджу частину вилилася певна кількість води. Фахівці "Київводоканалу" працюють на місці події.

Тим часом у мережі вже почали з’являтися відеозаписи з місця події, де видно, що на проїжджій частині через це утворилися справжні річки. Втім, видно, що вода не піднялася достатньо, щоб затопити автомобілі, які стоять поряд.

Як повідомлялося раніше, голову в КМЦ "Українське товариство охорони пам’яток історії та культури" Анатолій Фролов раніше розповідав "Телеграфу" про те, чи можуть у Києві повторитися ситуації із затопленнями ліній метро та які з них можуть зіткнутися з подібним сценарієм із найбільшою ймовірністю.