В Киеве затопило бульвар Верховной Рады: очевидцы показали видео

На левом берегу могут быть перебои с водой

В Киеве опять случился прорыв трубы, из-за чего улицу затопило водой, хотя в сети появились сообщения о том, что на самом деле это фекалии. На этот раз происшествие произошло на бульваре Верховной Рады, 7-А.

Впрочем, как информирует Киевская городская государственная администрация в своем telegram-канале, инцидент произошел вследствие повреждения водопроводной магистрали, диаметром 600 мм.

"Возможное снижение давления в водопроводной сети для потребителей левого берега", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за прорыва на проезжую часть вылилось определенное количество воды. Специалисты "Киевводоканала" работают на месте происшествия.

Тем временем в сети уже начали появляться видеозаписи с места происшествия, на которых видно, что на проезжей части из-за этого образовались настоящие реки. Впрочем, видно, что вода не поднялась достаточно, чтобы затопить стоящие рядом автомобили.

Как сообщалось ранее, главу в КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов ранее рассказывал "Телеграфу" о том, могут ли в Киеве повторится ситуации с затоплениями линий метро и какие из них могут столкнуться с подобным сценарием с наибольшей вероятностью.