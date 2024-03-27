Збіг випадковостей чи рейдерський захват: спалахнув скандал навколо одного з університетів Києва

Незрозуміла ситуація склалася через реставрацію пам'ятки на території навчального закладу

У Державній інспекції архітектури та містобудування України відбулося засідання щодо справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності на Келіях Братського монастиря, які є пам’яткою національного значення. За результатами розгляду справи ДАІБМ винесла постанову про накладення штрафу на Національний університет "Києво-Могилянська академія" у сумі 90 840 грн.

Підрядна організація, що виконувала роботи, порушила вимоги будівельного та пам’яткоохоронного законодавства. Зокрема, знищила інтер'єри будівлі. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Телеграф" спробував розібратися в цьому заплутаному конфлікті.

У грудні минулого року помічник депутатки Київради Ксенії Семенової від партії "Слуга народу" Дмитро Перов повідомив, що Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактом умисного пошкодження та руйнування пам'ятки національного значення – Келій Братського монастиря, збудованих у 1823 році.

Фото, які опублікував помічник

"В ході будівельних робіт на памʼятці в жовтні-листопаді були знищені внутрішні інтер'єри та елементи планування 201-річної будівлі. Надалі — їх змінила бетонна стяжка та армований моноліт. Згідно ст. 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятки заборонено змінювати, зносити або перебудовувати", — написав Перов.

Він звернувся до нардепки Олени Шуляк (голова партії "Слуга народу"). Вона у своєю чергою звернулася до Мінрегіону та Державної інспекції архітектури та містобудування, аби ті перевірили, що ж відбувається.

Після цього громадська ініціатива "Голка" взялася за вивчення документів, щоб вияснити, хто і як порушує закон. Вони з'ясували, що звинувачення Могилянки у реконструкції – це маніпуляція. Тобто університет проводить реставрацію з пристосуванням Братських келій, щоб їх можна було використовувати й далі. Зміцнює аварійні дерев'яні елементи сталевими балками та бетоном. Зберігає автентичні частини келій, а неавтентичні замінює.

Експертний звіт, перелік робіт, передбачених під час реставрації

Дмитро Перов звернувся до народної депутатки Шуляк. Він підписався як голова ГО "Спадщина", хоча ніякого відношення до організації не має.

Документ без дати і номеру

Після звернення депутатки Шуляк, Мінінфраструктури ініціювало позапланову перевірку Києво-Могилянської академії на основі анонімного звернення, яке нібито надійшло від громадської організації "Спадщина". Могилянка відмовилась допустити інспекторів, вважаючи перевірку незаконною. Мінінфраструктури звинуватило Академію у порушеннях.

Із сайту Держінспекції

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", перевірки проводяться на звернення фізичної або юридичної особи. Тому звернення пана Перова, по суті, є "анонімкою". Зазначимо, депутатське звернення має окремий статус і не може бути розцінене як фізособи чи юрособи.

Цікаво, що 21 грудня 2023 року у Могилянці відбувся захід, на якому до розгляду проєкту реставрації келій залучили експертів. І саме в цей день депутатка Шуляк направляє в Мінінфраструктури та Держінспекцію депутатське звернення з проханням провести перевірки.

Очільник Києво-Могилянської академії Сергій Квіт зазначає, що всі, хто ознайомився з документами, розуміють, що в університеті нема жодних порушень. За його словами, голова правлячої партії прагне покращити свою репутацію після підтримки суперечливої містобудівної реформи, яка не забезпечувала належного захисту культурної спадщини.

"Тоді постає питання: а в чому ж причини такої нетипової уваги з боку влади. На нашу думку, ті, хто лобіював скандальну містобудівну "реформу" 5655, яка не передбачала належного захисту культурної спадщини, вирішили в інформаційному полі відбілитися і показати суспільству, що вони таки за цю спадщину нібито горою. І тут дуже важливо зафіксувати ще одну деталь: коли голова партії влади написала свій запит. Торік 21 грудня. Саме в цей день у Києво-Могилянській Академії ми відкрито надали документи. І з-поміж експертів були й ті, хто працює над альтернативою 5655 – Містобудівним кодексом. За тиждень до цього в уряді Мінрегіон не зміг протягнути постанову-клон містобудівної "реформи", яку розкритикував Європарламент, Єврокомісія і нещодавно Chatham House. Але відбілюватися політикам за рахунок репутації Могилянки ніхто не дасть", — зазначає Квіт.

Після невдалого звернення до Держінспекції Шуляк направляє ще одне і знову з посиланням на Перова як очільника громадської організації.

Звернення нардепки Шуляк

Спеціальна комісія в Держінспекції повинна була провести розгляд звернення, але Перов двічі не з'явився на засідання комісії. Тому звернення залишити без розгляду.

Витяг з протоколу

25 січня Держінспекція направляє звернення в Мінінфраструктури з проханням погодити позапланову перевірку на підставі звернення Перова. Очільник Мінрегіону Олександр Кубраков видає наказ з погодженням проведення позапланової перевірки. А голова Держінспекції Олександр Новицький видає наказ вже про призначення самої перевірки.

Після того, як стало відомо про незаконне погодження, Києво-Могилянська академія наприкінці лютого надіслала звернення до Кубракова. У ньому детально описувалися порушення законодавства та містилося прохання скасувати незаконне рішення. 1 березня аналогічне звернення було направлено і Новицькому.

Звісно, Могилянка не допустила інспекторів.

Потім депутатка Шуляк звернулася до Кубракова та Новицького. Вона просила здійснити перевірку щодо законності рішення про видачу дозволу університету проводити реставрацію Братських келій.

Депутатське звернення

Перевірку таки провели, але ніяких порушень не виявили.

Сергій Квіт стурбований збігом подій: з'являється самопроголошений очільник незареєстрованої ГО "Спадщина", що відбувається одночасно з невдалою спробою визнати недійсними безстрокові орендно-охоронні договори Академії, включаючи Братські келії. Випадково з'ясовується, що земля навколо келій та інших історичних будівель Могилянки захоплена іншою організацією.

Квіт вважає ці дії системними та рейдерськими, нагадуючи про подібні спроби забрати у Могилянки Будинок настоятеля і Братські келії у 2008 році для відкриття розважальних закладів (тоді Академія виграла суди).

"Можливо, на різних етапах залучаються якісь державні службовці, політики чи особи, які називають себе активістами. Одна з цілей цього рейдерського процесу – завдати репутаційну шкоду Києво-Могилянській Академії через висування низки безпідставних абсурдних звинувачень", — підкреслює очільник Києво-Могилянської академії.

Також Квіт додав, що Могилянка буде звертатися до суду. Вони вимагають законності й поваги від своїх опонентів.

У свою чергу, Дмитро Перов відкидає звинувачення. Він вважає, що на замовлення університету ГІ "Голка" продовжує "розганяти проти нього проплачену джинсу".

"Я розумію, що зараз часи важкі — і кожен намагається вижити і знайти додатковий заробіток. Тож, можете писати, що завгодно. Однак — це не вплине на моє бажання боротися. Зокрема, притягнути до відповідальності тих, хто нищив Келії Братського монастиря, 1823 р.", — написав Перов на сторінці у Facebook.

Раніше "Телеграф" писав, у центрі Києва хочуть знищити пам'ятку. За словами активістів, за проєктом забудови може стояти відомий український футболіст Андрій Шевченко.