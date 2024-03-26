Важливо зробити правильно: як киянам передати показники лічильників води

Важлива та актуальна інформація для мешканців столиці

В Україні діє військовий стан, проте незважаючи на це, побутові споживачі мають вчасно оплачувати комунальні послуги. Зокрема, необхідно своєчасно платити за воду і передавати покази лічильників.

Варто пам'ятати про те, що покази лічильників гарячої води також необхідно передавати, оскільки вони необхідні для формування нарахувань за водовідведення. У "Київводоканалі" розповіли, якими способами кияни можуть передати показання лічильників.

Мешканців столиці закликають регулярно оплачувати комунальні рахунки та тим самим підтримувати економіку України. Крім цього, своєчасна оплата комуналки сприятиме правильним та актуальним розрахункам, що не призведе до переплат надалі.

Передати показники лічильників води можна одним із наступних способів:

у чаті у Viber та Telegram ;

на сайті Київводоканалу, натиснувши "Надати показники";

у "Особистому кабінеті" за посиланням ;

за телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-02-02 або КК "ЦКС" 247-40-40, 0-800-404-407;

за допомогою сервісу Portmone.com у розділі "Передача показників".

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Зазначимо, що показники лічильників води не беруться через сторінку в соцмережі Facebook.

Якщо у квартирі ніхто не проживає і не користується водою, все одно необхідно подавати показники з різницею "0", тобто ті ж, що надавалися минулого разу.

Як зняти та передати показання лічильників води

Насамперед необхідно розібратися у значеннях чисел на шкалі та дисплеї лічильника.

Частина цифр на шкалі зображена чорному, а частина — червоному тлі. Крім того, число розділене на дві частини крапкою або комою. Після знака розділення, як правило, три цифри — вони означають обсяг використаної води в літрах. При передачі показників лічильника їх не враховувати.

Цифри до коми позначають кількість використаної води в кубометрах (1 м3 = 1000 л). Саме їх і потрібно враховувати під час передачі показників лічильника води.

Наприклад, на шкалі приладу вказано цифри 00345,123:

123 — обсяг у літрах. Його записувати не потрібно;

345 — об’єм у кубометрах. Його слід записати та повідомити постачальнику послуги.

Передавати потрібно лише чорні цифри, що показують кількість кубометрів. Для червоних є правило "500" — якщо кількість перевищує 500 літрів, тобто підлогу кубометра слід заокруглити до одного кубометра.

Деякі водоміри мають лише чорні цифри – тоді передаються вони усі. Також усі цифри передають, якщо їх на табло лічильника лише п’ять.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві 5-зірковий готель під час ракетної атаки не пустив до укриття жінку. Після того, як історія з відмовою набула розголосу, в готелі спробували виправдатися.