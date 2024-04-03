Які ціни на долар в обмінниках Києва сьогодні: курс валют 3 квітня

Ціна на євро залишається стабільною

Останнього тижня курс долара коливається у межах 39-39,5 грн. Ціна на іноземну валюту піднялася всього на декілька копійок.

Євро більш-менш стабільний у ціні. "Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,32 грн

Євро (EUR): 42,27 грн

Злотий (PLN): 9,83 грн

Канадський долар (CAD): 28,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,31 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,46 грн

Євро (EUR): 42,85 грн

Злотий (PLN): 9,87 грн

Канадський долар (CAD): 29,07 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,42 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках непомітно коливається.

Купівля: 39,40 грн

Продаж: 39,51 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи очікується різке здорожчання долара. Середньорічний курс долара в державному бюджеті було встановлено на рівні 40 гривень.