Які ціни на долар в обмінниках Києва сьогодні: курс валют 3 квітня
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Ціна на євро залишається стабільною
Останнього тижня курс долара коливається у межах 39-39,5 грн. Ціна на іноземну валюту піднялася всього на декілька копійок.
Євро більш-менш стабільний у ціні. "Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 3 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,32 грн
Євро (EUR): 42,27 грн
Злотий (PLN): 9,83 грн
Канадський долар (CAD): 28,99 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,31 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,46 грн
Євро (EUR): 42,85 грн
Злотий (PLN): 9,87 грн
Канадський долар (CAD): 29,07 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,42 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках непомітно коливається.
Купівля: 39,40 грн
Продаж: 39,51 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи очікується різке здорожчання долара. Середньорічний курс долара в державному бюджеті було встановлено на рівні 40 гривень.