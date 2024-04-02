У Києві якісь повітря стало ще гірше: яка зараз ситуація та чого чекати найближчими дням

Завтра ситуація повинна покращитися

У Києві значно погіршилася ситуація з якістю повітря. На лівому березі столиці індекс забруднення протягом дня піднявся з 78 до 91.

На правому березі з 76 до 88, що є високим рівень забруднення. Якість повітря фіксується на сайті Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Карта забруднення Києва

Ресурс "IQAir" робить прогноз забруднення повітря на найближчі дні. Завтра ситуація повинна покращитися, індекс якості буде в нормі. До вихідних очікується низький рівень забруднення. У неділю, 7 квітня, якість повітря може знову погіршати.

На правому березі столиці

На лівому березі Києва індекс якості повітря теж прийде в норму. На вихідних можливе погіршення ситуації. Також, ймовірно, наступний тиждень почнеться з високого показника забруднення повітря.

Прогноз на лівому березі

Нагадуємо, що Україну накрив пил з Сахари. У зв'язку з цим синоптики попереджають про небезпеку. За даними синоптиків, небо буде тьмяним.

Пил захопила хвиля тепла із західного Середземномор'я. Вона ж принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптики прогнозують зниження температури та вітри у Києві. Потужність поривів до 15 м/с. Очікується мінлива хмарність та дрібні дощі.