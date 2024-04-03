Какие цены на доллар в обменниках Киева сегодня: курс валют 3 апреля
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Цена на евро остается стабильной
На последней неделе курс доллара колеблется в пределах 39-39,5 грн. Цена на иностранную валюту поднялась всего на несколько копеек.
Евро более-менее стабилен в цене. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,32 грн
Евро (EUR): 42,27 грн
Злотый (PLN): 9,83 грн
Канадский доллар (CAD): 28,99 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,31 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,46 грн
Евро (EUR): 42,85 грн
Злотый (PLN): 9,87 грн
Канадский доллар (CAD): 29,07 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,42 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках незаметно колеблется.
Покупка: 39,40 грн
Продажа: 39,51 грн
Ранее "Телеграф" писал, ожидается ли резкое удорожание доллара. Среднегодовой курс доллара в государственном бюджете был установлен на уровне 40 гривен.