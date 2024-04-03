Какие цены на доллар в обменниках Киева сегодня: курс валют 3 апреля

Цена на евро остается стабильной

На последней неделе курс доллара колеблется в пределах 39-39,5 грн. Цена на иностранную валюту поднялась всего на несколько копеек.

Евро более-менее стабилен в цене. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,32 грн

Евро (EUR): 42,27 грн

Злотый (PLN): 9,83 грн

Канадский доллар (CAD): 28,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,31 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,46 грн

Евро (EUR): 42,85 грн

Злотый (PLN): 9,87 грн

Канадский доллар (CAD): 29,07 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,42 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках незаметно колеблется.

Покупка: 39,40 грн

Продажа: 39,51 грн

Ранее "Телеграф" писал, ожидается ли резкое удорожание доллара. Среднегодовой курс доллара в государственном бюджете был установлен на уровне 40 гривен.