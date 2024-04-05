Афиша на выходные: куда пойти с детьми в Киеве

Выходные обещают быть интересными и насыщенными

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить вместе с детьми мероприятия, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Ведь чем интереснее досуг детям организуют родители, тем меньше времени они будут сидеть дома и "погружаться" в гаджеты. Зарядитесь положительной энергией и незабываемо проведите время!

Редакция "Телеграфа" собрала для вас самые интересные мероприятия, которые можно посетить с детьми в эти выходные.

Куда пойти с детьми в Киеве в субботу, 6 апреля

Программа выходного дня в Киевском планетарии. "Хрумко и волшебная ракета"

Когда: 6 апреля, начало в 9:45

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 250 гривен

"Хрумко и волшебная ракета"

В сказочной лесной школе астрономии маленький Хрумко и его друг Куня изучают космос, а затем на волшебной ракете отправляются в невероятное путешествие по Солнечной системе. Компанию им составит робот-проводник. Друзья узнают о солнечном затмении, подлетят к Меркурию, Венере, Марсу и его спутникам, преодолеют опасность в поясе астероидов, а затем приблизятся к планетам-гигантам и даже увидят комету.

Приобретя билеты на этот фильм, вы сможете не только с пользой провести время, но и получите в подарок анимационно-игровую программу с флешмобами и викторинами, а также примите участие в увлекательной космической дискотеке от Киевского Планетария.

Детский кукольный спектакль "Врач Айболит"

﻿Когда: 6 апреля, начало в 11:00 и в 13:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра

Адрес: ул. Миропольская, 1 (ст. м. "Черниговская")

Стоимость: 100 гривен

Детский кукольный спектакль "Врач Айболит"

"Полечит и исцелит добрый доктор Айболит!" — это хорошо известные каждому ребенку и взрослому слова из сказки Корнея Чуковского "Доктор Айболит". Представление-мюзикл разыгрывают не просто актеры, а врачи — настоящий хор медицинских работников, которые на глазах у зрителя, беря в руки ярких кукол, перевоплощаются в героев сказки: бескорыстного врача Айболита, его верных помощников Попугая и Крокодила, Бармалея, пиратов и больных зверюшек Африки. Ничто не сможет помешать настоящему врачу на пути к спасению больных — шторма, бури, преследования пиратами и даже поединок с разбойником Бармалеем.

Как и положено жанру мюзикла, спектакль "Доктор Айболит" наполнен великолепными музыкальными и хореографическими номерами в исполнении артистов театра.

Иллюзионное шоу "Веселая магия"

﻿Когда: 6 апреля, начало в 13:00 и в 15:00

Где: Малая сцена Театра BEAT

Адрес: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5

Стоимость: 350 гривен

Иллюзионное шоу "Веселая магия"

В увлекательной шоу-программе у профессионального фокусника-иллюзиониста масса оригинальных и смешных фокусов, вызывающих у детей настоящий восторг.

Иллюзионное шоу – это еще и настоящий урок Волшебства! Фокусник не только удивит, заинтригует, но даже научит маленьких зрителей основам ловкости рук, что наверняка вдохновит вашего юного волшебника. Дети увидят летучий стол, кролика из воздушного шара, появление голубя из огня и многие другие неожиданные превращения.

Кроме того, в волшебном чемодане Чародея для самых маленьких зрителей от 4-х лет всегда припасены фокусы, в которых дети с удовольствием принимают участие.

Детям до 5 лет – бесплатно, но без права занимать место (т.е. при одном оплаченном месте ребенок сидит на коленях у сопровождающего взрослого).

Детский кукольный спектакль "Гуси-Лебеди"

﻿Когда: 6 апреля, начало в 11:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. Грушевского, 1-А

Стоимость: 150 гривен

Детский кукольный спектакль "Гуси-Лебеди"

Это известная с детства сказка о напыщенной девочке, ее братце и коварной Бабе Яге со своими слугами — Лебедями. Сестричка не уберегла братика и Гуси-Лебеди забрали его в избушку на курьих ножках.

Теперь придется выручать! Но чтобы достичь своей цели, мало быть только решительным и смелым. Лишь доброе сердце помогло девочке подружиться с Печью, Яблоней и Молочной рекой. За ее добро Мишка дала ей дельный совет, а другие герои помогли убежать от преследований Лебедей, которых послала вдогонку Баба Яга.

Квест-концерт с кроликом Филармоном для детей от 3-х до 6-ти лет.

﻿Когда: 6 апреля, начало в 12:00

Где: Национальная филармония Украины

Адрес: Владимирский спуск, 2

Стоимость: 300 гривен

Квест-концерт с кроликом Филармоном

В квест-концерте – деткам больше не нужно сидеть в кресле целый час. Они будут двигаться, танцевать, подпевать, хлопать, искать и находить, пробовать играть на разных музыкальных инструментах и общаться с музыкантами.

Малышу будут встречать новые герои: Кролик Филармон, Профессор, Принцесса и злой волшебник – Диссонанс. Вместе с ними – дети расколдуют музыкантов, почувствуют себя композиторами и дирижерами, под музыку задумают желания и в финале сфотографируются с Филармоном.

В течение квест-концерта детки познакомятся с музыкальными инструментами: флейтой, баяном, домрой-контрабасом, бандурой и барабанами, послушают маленькие музыкальные произведения и изучат песенку о псе Патроне.

Интерактивный квест-концерт длится около часа без антракта.

Дети до 6 лет могут посещать концерт бесплатно при наличии билета у взрослого, с которым они пришли без предоставления отдельного места (1 билет: 1 взрослый с одним ребенком до 6 лет).

Детский кукольный спектакль "Питер Пен"

﻿Когда: 6 апреля, начало в 15:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. Грушевского, 1-А

Стоимость: от 150 гривен

Детский кукольный спектакль "Питер Пен"

В Киевском кукольном театре состоится спектакль "Питер Пен", о мальчике, который никак не хотел взрослеть и сбежал вместе с другими детьми на остров Где-то там. Здесь можно навсегда оставаться ребенком, всегда играть и ни о чем не думать. Однако всем ребятам очень не хватает мамы. И даже помощница Питера Пена фея Дзинька не может этому помочь.

Однако умная и романтичная девочка Венди отправляется вместе с братьями на остров Питера Пена, чтобы заменить маму всем потерянным ребятишкам. Она так хочет подарить каждому хоть частичку своей любви и заботы. Но теперь детей ждет множество интересных и опасных испытаний. Целый корабль пиратов, настоящие индейцы и коварный капитан Крюк.

Куда пойти с детьми в Киеве в воскресенье, 7 апреля

Программа выходного дня в Киевском планетарии. "Приключения Батискафчика и Морской Лошадки"

Когда: 31 марта, начало в 10:45

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 250 гривен

"Приключения Батискафчика и Морской Лошадки"

Веселое, познавательно-развлекательное полнокупольное шоу для детей, поднимающее острую проблему защиты окружающей среды, а именно, защиты морей и океанов. Два друга, Батискафчик и Морской Конек, заботятся о чистоте своей океанской лагуны. Их ждет немало приключений, одно из которых – спасение маленькой раковины, застрявшей в пластиковой сетке. А ночью друзья изучают созвездие.

Детский спектакль "Физкультура для Бабы Яги"

Когда: 7 апреля, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-Ж

Стоимость: 300 гривен

Детский спектакль "Физкультура для Бабы Яги"

Вас ждет отличная добрая сказка, полная колдовства и разных преобразований. Кроме главной героини вы встретите здесь Серого Волка, девочку Алену и ее друзей: зайку Зойку, белочку Рудыка и собачку Златика. Скучать во время этого подвижного спектакля точно никто не будет!

Детское научное шоу "Химия"

Когда: 7 апреля, начало в 11:00

Где: Продюсерский центр Измайловой Марины

Адрес: проспект М. Бажана, 14

Стоимость: 350 гривен

Детское научное шоу "Химия"

Интересная, тщательно продуманная программа непременно подарит кучу положительных впечатлений и научит детей настоящим наукам. Всех ждет яркая программа с невероятными трюками и увлекательными номерами. Зрители шоу смогут поучаствовать в познавательных экспериментах и почувствовать себя настоящими химиками. В частности, шоу "Химия" – это:

эффектные трюки с сухим льдом;

зрелищные химические реакции (горящая рука, пена-пати, вулкан, научный снег, туман и прочее).

От знатоков в области химии юные зрители смогут узнать больше о химических свойствах некоторых веществ и особенностях их взаимодействия. А главное – дети будут непосредственно участвовать в опытах.

Программа рассчитана на возраст от 3-х до 9-ти лет. Для детей до 6-ти лет в сопровождении взрослого вход бесплатный (при оплате одного места ребенок размещается на коленях у взрослого).

Детский кукольный спектакль "Ивасик — Телесик"

Когда: 7 апреля, начало в 11:00 и в 13:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра

Адрес: ул. Миропольская, 1

Стоимость: 100 гривен

Детский кукольный спектакль "Ивасик — Телесик"

Не исключено, что люди не сами во Вселенной, есть в нем как друзья, стремящиеся помочь людям, так и враги, имеющие совсем другие планы. Подарили друзья Деду и Бабе, мечтавшие о сынишке, замечательном ребенке — Ивасике Телесике. Но и врагам Ивасик оказался очень нужным, ведь в нем сосредоточена сила Вселенной.

Балет "Коппелия. Новая история куклы"

Когда: 7 апреля, начало в 15:00

Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)

Адрес: ул. Межигорская, 2

Стоимость: от 150 гривен

Балет "Коппелия. Новая история куклы"

В основе сюжета новой постановки, автором либретто которой является Сергей Кон, – история о создании совершенной Куклы, которая должна была помочь волшебнику Коппелиусу в захвате власти над человечеством. Однако кукла Коппелия, получив благодаря волшебному камню не только человеческий облик, но и душу и чувство, сумела противостоять Коппелиусу и с помощью Франца спасла город и его жителей от злых помыслов Чаклуна.

Это фантастический рассказ, пробуждающий искренние чувства – человечность, доброжелательность, чуткое отношение к другим.

Спектакль "Дюймовочка a’Paris"

Когда: 7 апреля, начало в 12:00

Где: Киевский академический театр кукол

Адрес: ул. М. Грушевского, 1-я

Стоимость: от 150 гривен

Дюймовочка a’Paris

Дюймовочка в Париже? Ну естественно! Где еще искать счастья девушке, которая дома чувствует себя не на своем месте. Там, на Монмартре, который, как говорится, сбывает мечты юных девушек. Разбивает ли? Все зависит от того, кто окажется рядом с нами, какие выборы мы будем делать и готовы ли мы рискнуть ради того, чтобы найти действительно своих людей.

В новом музыкальном спектакле режиссера Дмитрия Драпиковского "Дюймовочка a’Paris" мы приглашаем вас посмотреть на знакомую историю по-новому, насладиться изысканной атмосферой Монмартра, прекрасной музыкой и легким флером творческой атмосферы Франции. Отдельное удовольствие обещаем вам невероятно стильных кукол, масок, костюмов и декораций, разработанных художником-постановщиком Николаем Данько.

Шоу-программа для детей "Крейзи шоу"

Когда: 7 апреля, начало в 15:00

Где: Киевский культурный кластер "Краков"

Адрес: Русановская набережная 12/2

Стоимость: 350 гривен

Шоу-программа для детей "Крейзи шоу"

Вас ждут самые необычные эксперименты! Готовьтесь не только удивляться, а наполнять громким смехом ваш праздник. Ведь в программе крейзе шоу вас и ждет: "Сладкая рука", "Футбол на минималках", "Горячая голова", чистка зубов огромным феном, кровь без порезов, лопание Пупирок и самая смешная игра "Скажи, если сможешь!".

Эта программа будет интересна как для детей, так и для взрослых.

Спектакль "Мой домашний дикий лис"

Когда: 7 апреля, начало в 12:00

Где: Театр на Троещине

Адрес: ул. Градинская, 5

Стоимость: 200 гривен

Спектакль "Мой домашний дикий лис"

А у вас есть домашний любимец, который делает вашу жизнь веселее? Наверное, это дружелюбный пес, или толстый котик, а может быть, кто-то не представляет жизни без своей морской свинки?.. Героиня нашего спектакля Соня никогда не могла бы и подумать, что у нее дома поселится настоящая ДИКАЯ ЛИСЬ!

И все это, конечно, было бы очень круто… если бы лес, из которого сбежал наш герой Лис Марко, не оказался в настоящей опасности! Итак, Соня и Марко собирают команду, которая сможет оградить лес от вырубки, природу от мусора, а животных от гибели…

Если тебе небезразлична судьба нашей планеты, присоединяйся к команде спасателей! Место встречи – Театр "Божья Коровка"! Бери с собой друзей и родителей, нам понадобится подспорье! Спеши! Пора спасать планету!

"Мой домашний дикий лис" продолжает серию познавательно-развлекательных сказок от Театра "Божья коровка", на этот раз на экологическую тематику. Юные зрители узнают о правилах поведения на природе, о здоровом образе жизни, а главное о любви и уважении ко всему живому на Земле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где находится киевский Афон и как выглядят мистические Китаевские пещеры. Все здесь овеяно тайнами: многоуровневые подземные галереи, монашеские пещеры, чудотворные иконы, купальные и живописные пруды. Посетители этой местности с уверенностью заявляют о том, что здесь царит тяжелая и мистическая энергетика.