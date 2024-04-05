Куди піти у Києві цими вихідними: добірка найцікавіших заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися і відволіктися від негативних думок, пропонуємо вам відвідати заходи, які пройдуть у ці вихідні.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо провести час.

Редакція "Телеграфа" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та незвичайне.

Kyiv Whisky 2024

Коли: 6-7 квітня, початок о 10:00

Де: КВЦ Парковый

Адреса: Паркова дорога, 16-а

Вартість: від 390 гривень

Kyiv Whisky 2024

Це професійні представники галузі HoReCa: виробники, дистриб'ютори, бармени, ресторатори та інші експерти. А ще – це кінцеві споживачі: поціновувачі культури віскі, колекціонери, гурмани та ентузіасти.

На вас чекає декілька крутезних зон та неймовірний смак:

Whisky Zone. Одна з найбільших експозицій – площа 2000 квадратних метрів, де ви зможете відкрити для себе понад 100 брендів віскі та іншого міцного алкоголю від світових виробників.

Professional Tasting Rooms. Ексклюзивні дегустації для експертів та тих, хто бажає поглибити свій смаковий досвід. Тривалість – 50 хвилин.

Speed Tasting Rooms. Експрес-дегустації, які дозволять вам швидко ознайомитися з широким спектром смаків віскі. Тривалість – 30 хвилин.

Premium Tasting Room. Ексклюзивні дегустації рідкісних та преміальних зразків віскі. Обмежена кількість місць.

Cocktails Zone. Ексклюзивні коктейлі на основі віскі від найкращих барів України.

Музика й вино. Творчий вечір

Коли: 6 квітня, початок о 19:00

Де: MODI Art and Wine Gallery

Адреса: Мала Житомирська, 17

Вартість: 400 гривень

Музика й вино. Творчий вечір

Поєднання музичних гармоній, легкого алкогольного сп’яніння в середовищі меломанів – чудовий суботній вечір.

Розклад вечора:

19:00 — Знайомство

19:15 — Перше відділення

20:15 — Антракт

20:30 — Друге відділення

Вартість участі – 400 грн за передплатою (з них 250 грн депозит – тобто, сума, на яку повністю можна випити вина, скуштувати інші напої, закусити й посмакувати згідно цін в закладі).

Вистава для дорослих "Секспрес" (18+)

Коли: 6 квітня, початок о 19:30

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 800 гривень

Вистава для дорослих "Секспрес"

Інколи буває так самотньо, що від відчаю, жінка готова вийти заміж за першого зустрічного.

І раптом виявляється що цей "перший зустрічний" не такий вже і поганий варіант. Так, є свої нюанси і таргани у кожного, але між ними виникло кохання з першого погляду. Проте, він зовсім не поспішає одружитися і героїня вирішує прискорити цю прекрасну подію.

Вік: 18+.

Гурт GINGER

Коли: 6 квітня, початок о 19:00

Де: GARNISON

Адреса: вул. Хрещатик, 15/4 (Пасаж)

Вартість: 150 гривень

Гурт GINGER

GINGER BAND з кавер-програмою у стилях Dance, Pop, Pop-rock, Rock, Lounge.

Ginger band — це завжди якісна та актуальна музика. Гурт дарує не просто музику, а й емоції в які занурюються разом із публікою. Ви обов’язково почуєте пісні, які вам подобаються.

У цей вечір прозвучать: Bruno Mars, Dua Lipa, The Weeknd, Depeche Mode, AC/DC, Joan Jett, Океан Ельзи, The Hardkiss, Артем Пивоваров, Tina Turner, Maroon 5 та багато інших.

Підпільний Стендап у "Туристі"

Коли: 6 квітня, початок о 18:30

Де: Зал "Театральний" готелю "Турист"

Адреса: вул. Раїси Окіпної, 2

Вартість: від 350 гривень

Підпільний Стендап у "Туристі"

Цього разу на "Підпільному" виступатимуть:

- Василь Байдак

- Настя Зухвала

- Микита Трандафілов

- Антон Стенюк.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

Чорний Квадрат. Вистава "Плюшевий ведмедик"

Коли: 6 квітня, початок о 18:30

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка, 14

Вартість: від 200 гривень

Чорний Квадрат. Вистава "Плюшевий ведмедик"

Вистава присвячується пам’яті актора та героя Сергія Польового…

Всі ми були дітьми. І всі ми любили грати у дорослих. Коли фантики від цукерок – то гроші, три гілки на дереві – сучасна модна машина, ракетки бадмінтону замінюють гітари, а вода з калюжі — це горілка.

Але в цій виставі межа гри та реальності зникає, і важко однозначно відповісти: це діти іграють в дорослих, або дорослі грають в дітей?

Концерт "Вольфганг Амадей Моцарт"

Коли: 6 квітня, початок о 19:00

Де: Національна філармонія України

Адреса: Володимирський узвіз, 2

Вартість: від 100 гривень

Концерт "Вольфганг Амадей Моцарт"

Київський камерний оркестр. Головна диригентка — Наталія Пономарчук.

Для гостей звучатиме:

Симфонія № 35 D–Dur, KV 385

Серенада № 6 /Serenata Notturna/ для оркестру D–Dur, KV 239

Маленька нічна серенада, KV 525

Зальцбурзька симфонія № 3 /Дивертисмент № 3/ F–Dur, KV 138.

Чорна комедія "Кицюня" (21+)

Коли: 6 квітня, початок о 18:00

Де: Сцена 6

Адреса: вул. Васильківська, 1

Вартість: від 350 гривень

Патрік — жорстокий і безжалісний вбивця, що тримає у страху всю Ірландію. Він не знає ні пощади, ні сентиментів. Як ураган він мчиться по країні, змітаючи все і всіх на своєму шляху. І є лише одна істота у цілому світі до якої Патрік має справжні почуття. Але з нею стається біда, і під приціл месника-м’ясника потрапляє цілий острів.

Вік: 21+.

Стендап в Дороті Паб

Коли: 6 квітня, початок о 18:00

Де: Dorothy pub

Адреса: вул. Саксаганського, 16/43

Вартість: 300 гривень

Стендап в Дороті Паб

В цей день на сцені:

ОЛЕКСІЙ ПРИЙМАЧЕНКО

ОЛЕСЬ ПІНЧУК

ДЕНИС ГОРОБЕЦЬ

ЯРОСЛАВ ПІРОГ.

Важливо: 20% прибутку на потреби ЗСУ. Звітуємо про всі перекази та закупівлі!

Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.

Віктор Винник та гурт "МЕРІ"

Коли: 6 квітня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 250 гривень

Віктор Винник та гурт "МЕРІ"

Ви почуєте добре знані улюблені пісні та пісні з нового альбому "Жити, щоб пам'ятати". Новий альбом — неоднорідний, різний за звучанням та стилістикою.

Віктор Винник і "МЕРІ" ще раз довели, що у творчості має бути місце для експериментів, тому вони не бояться виходити за рамки свого звичного сприйняття публікою.

Мюзикл "Скрипаль на даху"

Коли: 6 квітня, початок о 17:00

Де: Київський національний академічний театр оперети

Адреса: ул. Б. Васильковская, 53/3

Вартість: 120 гривень

Мюзикл "Скрипаль на даху"

Чому скрипаль на даху? На це питання доволі часто доводилося відповідати художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчості якого став образ скрипаля, надто яскравого і незвичайного щоб існувати у реальності. Тим не менш, художник незмінно повторював, що Скрипаль на даху – це реальність! Скрипаль, мовляв, забрався на дах, аби його не турбували…

Трагікомедія про вареники та 90-ті "Сімейний альбом / Album di Famiglia"

Коли: 6 квітня, початок о 18:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (ст. м. "Лівобережна")

Вартість: від 150 гривень

"Сімейний альбом / Album di Famiglia"

Що таке сім’я? Щоб знайти відповідь на це запитання запрошуємо зазирнути в шпарини старого будинку. Ми підглядатимемо за життям сім’ї, що проживає в Україні в 90-х роках. Сім’ї, в якій поєднують своє буття три покоління.

Те, що раніше мало величезне значення – дуже швидко перестає цінуватись нащадками. Ми перемістимось в часи розпаду СРСР, опинимось на зломі часів. Саме тоді, коли Америка почала з’являтись на полицях наших магазинів.

Imagine Dragons Tribute

Коли: 6 квітня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Imagine Dragons Tribute

В суботу, 6 квітня, Barbeer Music Pub запрошує на триб'ют-концерт культового американського попрок-гурту Imagine Dragons.

"Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" та багато інших пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London.

Одразу після концерту в цьому ж залі продовжуємо танцювати під кращі хіти до 23:00!

Український електроакустичний вимір

Коли: 6 квітня, початок о 17:00

Де: Національна філармонія України

Адреса: Володимирський узвіз, 2

Вартість: від 300 гривень

Український електроакустичний вимір

Електроакустика. Українські композитори: Антон Стук, Алла Загайкевич, Анастасія Бєліцька, Євген Дубовик.

Участь бере Єлизавета Соловйова, бандура.

Концерт проходитиме з використанням 8-канальної аудіо-системи.

Концерт "Київьке ретро"

Коли: 6 квітня, початок о 15:00

Де: Музей М. Старицького

Адреса: вул. Саксаганського, 93

Вартість: 200 гривень

Концерт "Київьке ретро"

У програмі прозвучать музика й пісні до кінофільму "За двома зайцями" композитора Вадима Гомоляки, зокрема монологи і діалоги Голохвастова та Проні, твори М. Лисенка, В. Булавко, А. Кос-Анатольського, В. Губи, А. Марценюка, М. Дремлюги, В. Власова, Ю. Федорова у сольному виконанні кнопкового акордеоніста Юрія Федорова і українські народні пісні у виконанні Інни Карзанової у супроводі Юрія Федорова.

Підпільний Стендап

Коли: 6 квітня, початок о 16:00

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап

У цей вечір виступатимуть:

- Артур Петров

- Ганна Кочегура

- Єгор Шатайло

- Нікіта Трандафілов.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

Майстер-клас "Великодня писанка"

Коли: 7 квітня, початок о 19:30

Адреса: вул. Костянтинівська 10/офіс 19

Вартість: 600 гривень

Долучіться до майстер-класу з писанкарства. У затишній атмосфері етно простору на вас чекає живе спілкування з частуванням, розповідями про вірування, традиції українського народу та створенням своєї неповторної писанки.

Це буде весела святкова пригода з виготовленням магічного оберегу. Пам’ятайте, що вироби, виготовлені власними руками, мають особливу захисну енергетику!

BANGER IMPROV та Друзі – комедійне шоу

Коли: 7 квітня, початок о 17:00

Де: Підвал Культури

Адреса: вул. Гончара, 30- А

Вартість: 300 гривень

BANGER IMPROV та Друзі – комедійне шоу

Підготуйтеся до захопливого видовища, де все дійство на сцені вирізняється неповторністю та оригінальністю, обіцяючи глядачам море сміху та позитивних емоцій. Ці актори-імпровізатори знають, як здивувати, розважити та змусити глядачів сміятися до сліз, подарувавши незабутні враження. Все просто! Глядачі розповідають історії, дають обставини, місця, події, факти, хай що прийде в голову — актори це грають.

Також в рамках вечора відбудеться благодійний аукціон, де будуть розіграні цікаві "артефакти". 100% зібраних коштів будуть спрямовані на допомогу ЗСУ задля Перемоги!

Трагікомедія "Кайдашева сім'я"

Коли: 7 квітня, початок о 17:00

Де: Київський театр "Срібний острів". Творча майстерня Людмили Лимар

Адреса: вул. Платона Майбороди, 8 (актовий зал ІПАГ)

Вартість: від 100 гривень

Трагікомедія "Кайдашева сім'я"

Усі знають, що Кайдаші не поділили грушу, але чому ж вони ніяк не можуть припинити сварки? Чому руйнується гармонія в побуті, родині, житті, а в результаті і в державі в цілому. Мабуть, є ще щось, що не дає Кайдашам спокою. Що саме? Що ми не помітили, коли читали повість і вивчали її в школі? Про це обіцяють розповісти Вам актори "Срібного острова".

Тренінг "Життя як театр"

Коли: 7 квітня, початок о 16:30

Де: MODI Art and Wine Gallery

Адреса: Мала Житомирська, 17

Вартість: 400 гривень

Тренінг «Життя як театр»

Про що тренінг? Про театр? Про акторську гру? – Та ні. Тренінг про життя, яке ми просто розглядаємо під час даного тренінгу як театр. Вчимося грати — тобто жити. Красиво. Різні соціальні ролі. Різні моделі поведінки. Різний тип гри. Яка гра є оптимальною за тих чи інших життєвих обставин? – от на це питання ми й шукатимемо відповідь.

Іншими словами тренінг можна назвати так: "Театр повсякденності або мистецтво грати життя". І, так, цей тренінг може буде цікавим та корисним для широкої аудиторії адже це синтез психології, філософії та режисури.

Вистава "Дзвінок з минулого"

Коли: 7 квітня, початок о 15:00

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Адреса: пр. Броварський, 25 (м. ст. "Лівобережна")

Вартість: 400 гривень

Вистава "Дзвінок з минулого"

Вони давно розлучилися. Рита спокійна, врівноважена і по-своєму щаслива без нього. Вона має успішного чоловіка, налагоджений бізнес, двоє дітей. Його життя проходить у повсякденних турботах. Раптовий телефонний дзвінок порушує звичний плин життя, повертає їх у минуле і змушує розставити всі крапки над "i" . Чи можливо повернути те, що здавалось втраченим назавжди?

Кохання у SMART-квартирі

Коли: 7 квітня, початок о 15:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська, 71 (вхід із двору)

Вартість: 400 гривень

Кохання у SMART-квартирі

Молода сім'я, взявши десять кредитів, купує SMART квартиру на околиці передмістя. Облаштовуючи своє маленьке затишне "гніздечко", вони стикаються з несподіваними труднощами. Відсутність води, каналізації та тепла, а також незрозумілі містичні явища. Дивні мешканці будинку, які являються прямо під час акту кохання, зі своїми проблемами та непростою історією.

Трохи містики, крапелька чорнухи та вульгарщини, трохи еротики та "ненормативщини" і дуже, дуже багато гумору!

Андрій Бережко. Сольний стендап "Відбій тривоги"

Коли: 7 квітня, початок о 19:30

Де: Komediant Stand Up Kyiv

Адреса: вул. вул. Саксаганського, 1- г

Вартість: від 350 гривень

Стендап "ВІДБІЙ ТРИВОГИ" — спосіб поставити на паузу хвилювання, видихнути, розслабитися та провести час в потужній атмосфері гумору.

Андрій Бережко — переможець "Розсміши коміка", автор ютуб-каналу "МІНУС ПЕРШИЙ", учасник стендап-шоу "Гуднайт Клаб". Майстер самоіронії та гострих жартів.

На тебе чекає година двадцять якісної комедії, бар та затишна локація в центрі столиці. Скоріше купуй квитки та до зустрічі в концертній залі!

Звертаємо вашу увагу, що концерт буде зніматись для ютуб.

Концерт 18плюс (ненормативна лексика).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де знаходиться київський Афон і як виглядають містичні Китаївські печери. Все тут овіяне таємницями: багаторівневі підземні галереї, чернечі печери, чудотворні ікони, купальні та мальовничі ставки. Відвідувачі цієї місцевості з упевненістю заявляють про те, що тут панує "важка" та "містична" енергетика.