В Киеве горожане открыли купальный сезон: ТОП 5 бесплатных пляжей столицы

Настало время для релакса

В последнее время в столице наблюдается значительное потепление и люди не хотят ждать наступления календарного лета, чтобы позагорать на пляже и даже искупаться. Так, на одном из городских пляжей уже были замечены первые смельчаки, которые открыли купальный сезон.

Стоит отметить, что вода еще достаточно прохладная и официально пляжный сезон в Киеве еще не стартовал. Не смотря на это видео с оживленного пляжа опубликовали в соцсети.

Так, на одном из киевских пляжах заметили женщин в купальниках, которые бесстрашно заходят в воду и принимают солнечные ванны. С наступлением весеннего потепления в зонах отдыха возле воды стало появляться все больше людей — некоторые уже вовсю загорают и даже купаются.

Пляжный сезон в столице официально еще не открыт, но вход на городские пляжи остается свободным. Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас самые популярные, обустроенные и чистые пляжи в Киеве, которые можно посещать не только в разгар летнего солнцепека.

Центральный пляж

Адрес: улица Парковая, станция метро "Почтовая площадь", Труханов остров

Центральный пляж

Пляж "Центральный" — это излюбленное место отдыха для многих жителей и гостей столицы, так как здесь можно расслабиться на песке возле воды и насладиться впечатляющей панорамой Киева.

В частности, с территории пляжа открывается вид на Подол, Владимирскую горку и на Арку Свободы украинского народа.

Пляж находится на территории Труханова острова возле Пешеходного моста. Здесь достаточно чисто, есть урны для мусора, кабинки для переодевания, душевые и множество кафе.

Пляж "Венеция"

Адрес: станция метро "Гидропарк", Долобецкий остров, пролив Венецианский

Пляж "Венеция"

Этот пляж очень популярен среди отдыхающих, так здесь созданы отличные условия для комфортного времяпровождения. Он расположен на территории "Гидропарка", справа от Венецианского моста, который нужно перейти или переехать.

Здесь вас порадует чистая вода и ухоженный пляж, ведь территорию регулярно убирают и повсюду стоят баки для мусора. "Венеция" идеально подходит как для семейного отдыха с детьми, так и для активного времяпровождения в кругу друзей.

На пляже есть раздевалки, скамейки, места для парковки велосипедов, установки с водой, где можно обмыть от песка ноги, и фонтанчики с питьевой водой – "Венеция" может похвастаться самой развитой среди столичных пляжей инфраструктурой.

Для любителей активного отдыха здесь оборудовали площадки для пляжного футбола и баскетбола, а также тренажерный уголок. Если вы проголодаетесь, то сможете перекусить в пляжныхкафе и ресторанах.

﻿Пляж "Вербный"

Адрес: станция метро "Петровка", озеро Вербное, улица Приозерная

Немноголюдный и спокойный пляж на Оболони, который пользуется популярностью среди отдыхающих. "Вербный" находится на большом естественном озере глубина которого достигает 22 метров.

Пляж раскинулся на площади в 13 гектаров и его окружают лиственные деревья. Здесь можно почувствовать себя в настоящем лесу и отдохнуть от суеты мегаполиса. "Вербный" знаменит своими красивыми и уютными местами для проведения пикников.

На "Вербном" можно взять в прокат лодку или катамаран, работает спасательная служба. В озере очень чистая вода и водится много видов рыб, поэтому здесь любят проводить время поклонники рыбной ловли.

Рядом можно найти точки по продаже еды и кафе.

Пляж "Детский"

Адрес: станция метро "Гидропарк", Броварской проспект, 5

Пляж "Детский"

Пляж находится в Днепровском районе города на острове Венецианском. Это чистый, ухоженный и спокойный пляж, который омывается водами Венецианского пролива. Горожане могут увидеть с пляжа берег Долобецкого и Труханова островов, а также реку Десенку и правый берег Днепра. Рядом с пляжем оборудована спасательно-водолазная станция.

"Детский" идеально подходит для семейного отдыха с детьми младшего возраста, поскольку спуск в воду достаточно плавный. Можно арендовать лежаки под навесами и "приспособления" для купания: надувные круги, жилеты и матрасы. Здесь также есть удобные места для переодевания и туалеты.

Пляж возле озера Тельбин

Адрес: жилой массив Березняки, проспект Павла Тичини, 18

Пляж возле озера Тельбин

Зона отдыха расположена на берегу озера Тельбин, а сам пляж окружен зелеными насаждениями. Это отличное место для релакса, отдыха возле воды и восстановления сил.

Интересно, что в воде озера установлены специальные системы — подводные аэраторы. Они помогают обогащать воду кислородом и мониторят ее состояние.

На территории зоны отдыха есть парк, спортивные и детские площадки, общественная уборная, кабинки для переодевания, служба спасения, душ, питьевые фонтанчики и навесы от солнца. Можно взять на прокат лежаки и шезлонги .

Также поблизости вы найдете точки по продаже еды и напитков.

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