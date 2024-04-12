Горіла пам'ятка архітектури Києва: навіщо руйнують історичний будинок на Подолі

Наразі власник продає споруду

У Києві знову горіла історична пам'ятка розі вулиць Щекавицької та Межигірської. У будинку Вертипороха це вже не перша пожежа.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний". Також на початку березня там було знайдено тіло безхатька.

У мережі коментують таке недбальство історичної будівлі. Коментатори вважають, що хтось навмисно доводить будинок до такого стану.

Але деякі користувачі мережі думаю, що місту не потрібні такі зруйновані пам'ятки.

Зазначимо, з 2008 року будинок Вертипороха перебував у власності фірми "Подол Інвест". Міська влада робила спроби повернути її до комунальної власності, але безрезультатно. За цей час будівля пережила декілька пожеж: у 2007, 2014 та 2018 роках.

Пожежа у 2018 році

У 2016 році цю історичну будівлю включили до списку пам'яток архітектури місцевого значення. Департамент охорони культурної спадщини КМДА неодноразово надсилав власнику будівлі вимоги щодо збереження споруди як частини культурної спадщини міста. Ці вимоги включали укладання охоронного договору та проведення першочергових заходів для запобігання подальшому руйнуванню пам'ятки. На жаль, жодну з цих вимог не було виконано.

Занедбана будівля

У 2019 році у неї з'явився новий власник ТОВ "Компанія Новобуд Інвест", який погодився на договір, але так його і не склали. У 2021 році прокуратура подавала до адміністративного суду позов проти власника будівлі, вимагаючи від нього вжити необхідних заходів для пам'ятки збереження.

У пам'ятки міста десяток разів змінювався власник. І він знову продається. Зараз будинок Вертипороха перебуває в дуже аварійному та напівзруйнованому стані.

Стан історичної споруди

Що відомо про пам'ятку

Будинок Вертипороха — колишній прибутковий будинок, розташований на Межигірській вулиці, 33/19 у Києві. Збудований він у кінці 19 століття за кошти власниці садиби Г. Вертипорох.

Фото 1934 року

Будинок має три поверхи, збудований з цегли та пофарбований. Він має Г-подібну форму, а наріжний фасад зі скошеним кутом є ключовим елементом дизайну. Будівля оформлена в стилі неоренесансу.

На першому поверсі наріжного фасаду знаходиться вхід. На другому та третьому поверхах є балкони з дверними отворами. Верхні поверхи фасаду об'єднані лопатками, які нагорі прикрашені великою аркою. На третьому поверсі замість дверей влаштовано здвоєні венеціанські вікна.

Маскарон

Згодом, коли приміщення першого поверху переобладнали під магазини, двері та віконні отвори були змінені.

Раніше "Телеграф" писав, що у Київраді підтримали петицію щодо збереження історичної садиби Грубера, збудованого 1882 року. Раніше на місці історичної будівлі планували звести сучасний офісний центр. За словами активістів, за проєктом забудови може стояти Андрій Шевченко, відомий український футболіст.