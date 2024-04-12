Хрещатик уже не той: замість брендів відкриваються аптеки

Незабаром на головній вулиці столиці з'явиться ще два аптечні пункти

У Києві на Хрещатику, де колись блищали вітрини відомих брендів, масово відкриваються аптеки. Протягом останнього року кількість аптек там значно зросла.

Замість супермаркету "Varus" на Хрещатику тепер аптечний пункт, а ще один з'явиться до літа біля Головпоштамту, в приміщенні, де раніше був інтернет-майданчик "Rozetka". Передає ресурс "БізнесЦензор".

Обидві аптеки належать до мережі "Аптека 9-1-1". Вона вже має магазини на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка, яку вони відкрили минулого року.

За словами Олександра Севрюкова, заступника гендиректора мережі, оренда приміщення на 300 квадратних метрів для аптеки на Хрещатику, 13, де раніше був супермаркет, обійдеться їм не надто дорого.

Зазначимо, у серпні 2022 року аптеку на Хрещатику відкрила мережа "Подорожник", тепер у неї два заклади на головній вулиці столиці. Три аптеки, дві з них у ТРЦ "Глобус", має мережа "Доброго дня", ще один заклад цієї мережі знаходиться на Бессарабській площі.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві відновили роботу другого виходу зі станції метро "Хрещатик". Ще один із виходів все ж поки залишиться зачиненим для пасажирів. Йдеться про вихід на вулиці Архітектора Городецького.