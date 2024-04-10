У Київраді запропонували відремонтувати старий логотип Києва за ціною нового

Кошти можуть виділити з депутатського фонду

На засіданні Бюджетної комісії Київської міської ради депутатка Алла Шлапак ініціювала виділення 320 тисяч гривень на ремонт старого логотипу Києва. Конструкція, про яку йде мова, розташована під будинком Київської міської державної адміністрації.

Гроші Шлапак запропонувала направити зі свого депутатського фонду. Про це повідомляє місцевий паблік "Київ Влада".

Зазначимо, що за ці кошти можна встановити новий туристичний логотип.

Нагадуємо, у КМДА оголосили тендер на суму 700 тисяч гривень. Там хочуть встановити дві фотозони до дня Європи. Це будуть 3D конструкції з логотипом Києва.

Ці композиції встановлять з метою окреслення партнерських зв'язків Києва з містами-побратимами. Вони складатимуться із тривимірних нержавіючих літер "К Y І V" висотою 2 метри.

На кожній літері будуть нанесені гравіювання назв міст-побратимів Києва відповідно до підписаних угод з цими містами.

Одну із конструкцій планують встановити біля Київської міської адміністрації на вулиці Хрещатик, 36. Де буде друга фотозона поки що невідомо. Вказано, що відповідно до заявки замовника.

Раніше "Телеграф" писав, що Київська обласна рада оголосила два тендери на загальну суму 620 тисяч гривень. Один з них – на закупівлю міжмережевого екрана "фаєрвол" за 495 тисяч гривень.