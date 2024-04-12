Крещатик уже не тот: вместо брендов открываются аптеки

В скором времени на главной улице столицы появится еще два аптечных пункта

В Киеве на Крещатике, где когда-то блистали витрины известных брендов, массово открываются аптеки. За последний год количество аптек там значительно возросло.

Вместо супермаркета "Varus" на Крещатике теперь аптечный пункт, а еще один появится к лету возле Главпочтамта, в помещении, где раньше была интернет-площадка "Rozetka". Передает ресурс "БизнесЦензор".

Обе аптеки принадлежат сети "Аптека 9-1-1". У нее уже есть магазины на пересечении Крещатика и бульвара Тараса Шевченко, которую они открыли в прошлом году.

По словам Александра Севрюкова, заместителя гендиректора сети, аренда помещения на 300 квадратных метров для аптеки на Крещатике, 13, где раньше был супермаркет, обойдется им не слишком дорого.

Отметим, в августе 2022 года аптеку на Крещатике открыла сеть "Подорожник", теперь у нее два заведения на главной улице столицы. Три аптеки, две из них в ТРЦ "Глобус", имеет сеть "Здравствуйте", еще одно заведение этой сети находится на Бессарабской площади.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве возобновили работу второго выхода со станции метро "Хрещатик". Еще один из выходов все же пока останется закрытым для пассажиров. Речь идет о выходе по улице Архитектора Городецкого.