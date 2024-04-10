У центрі Києва спалахнула серйозна пожежа: у мережі поширюють відео

Рятувальники вже ліквідували вогонь

У середу, 10 квітня, в центрі Києва сталася сильна пожежа. Дим від неї видніється з різних куточків столиці.

У мережі пишуть, що загоряння виникло на вулиці Кудрявській, біля Львівської площі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що ДСНС оперативно загасили вогонь.

За попередньою інформацією — горіли будівельні матеріали. Точної причини пожежі ще невідомо.

Поки що офіційної інформації немає. Про постраждалих також.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Київській області 11-12 квітня.

За прогнозами, погодні умови найближчим часом будуть сприятливими для виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Це означає, що при наявності джерел займання (відкритого вогню), пожежі можуть легко виникнути та швидко поширюватися.

Жителів Києва закликають не розводити вогнищ під час відпочинку.

Прогноз на 11-12 квітня

Раніше "Телеграф" писав, у Києві сталася масштабна пожежа в екопарку на Осокорках. За даними пресслужби ДСНС, вогонь охопив приблизно 2 гектари території біля озера. Горіли заказники "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле".