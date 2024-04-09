Поїхав на фронт: Малюк ухвалив рішення щодо глави кіберрозвідки СБУ, який оскандалився

Співробітника усунув голова СБУ Василь Малюк

На час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби безпеки України усунув керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка. Якийсь час він проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на отриману від пресслужби СБУ інформацію. Зазначається, що Вітюк був відряджений до одного з підрозділів.

"На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків", — сказали в СБУ.

Поки проводитимуться перевірки, Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання та знищує ворога та його техніку на фронті спільно з ЦСО "А".

"На цей час він (Вітюк, — Ред.) відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав до району виконання бойових завдань", — додали в пресслужбі.

Передісторія

Журналісти "Слідство-інфо" опублікували матеріал, у якому розкрито дані про майно Іллі Вітюка та його сім’ї. Виявилося, що його дружина у грудні 2023 року придбала квартиру у житловому комплексі преміумкласу, що розташований у Києві. У декларації зазначено, що за житло віддали 12,8 млн гривень, але ринкова ціна водночас становить понад 20 мільйонів гривень.

За кілька днів після публікації журналісти "Слідство.інфо" заявили, що співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору матеріалу. 7 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сірський доручив командуванню Сухопутних військ провести службову перевірку. Офіс генпрокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у реєстрі НАЗК відсутні декларації 11 народних депутатів України. Серед них є й ті, хто підозрюється у державній зраді.