Династичний мажор: стало відомо, хто виявився батьком скандального копа з Гудвайну

Простий поліцейський снідає у дорогих ресторанах та їздить на престижному автомобілі

У Києві стався гучний скандал за участю поліцейського, який посів заброньоване місце у ресторані Goodwine та погрожував відвідувачам. Втім, правоохоронець виявився непростим.

Деталями поділився бізнесмен, фундатор холдингу MS Capital Максим Шкіль. Саме він забронював столик, який згодом зайняв поліцейський.

За його словами, він є частим відвідувачем цього ресторану, а тому забронював столик заздалегідь. Але цього разу виявилось, що його стіл зайняв невідомий чоловік зі супутницею.

"Незважаючи на те, що стояв резерв, ми підійшли і ввічливо пояснили, що стіл заброньовано. На що матом почули — вы две дуры, сдесь сидеть буду я", — написав Шкіль.

Конфлікт вирішився тим, що адміністрація переговорила з чоловіком, після чого той нагрубіянив персоналу і з погрозами залишив заклад. Шкілю вдалося встановити, що грубіаном виявився співробітник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян. "Простий поліцейський" поїхав від закладу на престижному автомобілі Audi RS6.

Віталій Манасян

Примітно, що у деклараціях поліцейського жодного автомобіля немає. При цьому єдиною нерухомістю, яка йому належить, Манасян вказав третину квартири 92.7 квадрата за 1668 гривень. Він ділить її з братом та батьком.

Також Віталій Манасян вніс у свою декларацію дані про офіційну зарплату та збереження у розмірі 450 тисяч гривень (готівкою). Основне джерело доходу — зарплата, отримана за основним місцем роботи.

Декларація Віталія Манасяна. Джерело - YouControl

При цьому брат фігуранта Армен також працює в поліції, де обіймає посаду заступника начальника Управління стратегічних розслідувань у Києві.

У мережі є інформація, що батько поліцейського Манасян Артур Харенович у середині 2000-х був начальником Солом’янського РУ ГУМВС.

За інформацією джерел "Телеграфа", він "кришував" радіоринок у Києві та залучав синів до своєї діяльності.

Ім’я Артура Мансяна фігурує у кримінальному провадженні №2-91-1/07 від 2007 року, в якому позивач звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність посадових осіб та порушення його законних прав. Зазначається, що тоді група поліцейських проникла до будинку позивача всупереч протесту його адвоката та вилучила там усі цінні речі. Після чого до місця прибув сам Манасян із заступником, який поспілкувався зі слідчими, "накричав на позивача і наказав перевернути все у квартирі догори ногами, а потім пішов".

Як повідомлялося раніше, у Солом’янському районі Києва відомий ліцей "Престиж" (вул. Героїв Севастополя 42а) очолила нова директорка Наталія Барчук, яка вже встигла потрапити до секс-скандалу.