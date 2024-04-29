Борги за комуналку в Києві можна розбити на частини: докладна інструкція

Намагайтеся вчасно оплачувати за спожиті послуги

Мешканцям столиці розповіли про те, як можна реструктурувати борги за комунальні послуги. Як виявилося, кияни можуть розбити суму заборгованості на посильні щомісячні платежі на зручний для них строк.

Міжпаливний сезон — найприйнятніший період для того, щоб сплатити існуючі борги, оскільки не потрібно платити за опалення, а фінансове навантаження на споживача значно зменшується. Як можна провести реструктуризацію боргів за ЖКГ, розповіла заступник директора ЦКС Юлія Петрик.

Так, усі бажаючі можуть реструктуризувати свій борг за воду, навіть у тому випадку, якщо сума боргу виявиться досить суттєвою. З метою прискорення процедури укладання договору реструктуризації заборгованості, Ви можете надати скан-копії/фото зазначених документів через дистанційні канали зв’язку.

Після перевірки фахівцем наданих відомостей та погодженням суми, терміну дії договору, розміру щомісячного платежу ви будете запрошені до сервісного центру для підписання та отримання вже оформленого договору реструктуризації. За наявності технічної можливості договір може бути підписаний електронним цифровим підписом (кваліфікованим електронним підписом) однією чи двома сторонами.

Куди можна звернутись у тому випадку, якщо ви хочете укласти договір про розстрочення боргу:

Потрібно звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом за посиланням або дистанційно через месенджер у Facebook, Skype або Telegram.

Які документи вам знадобляться:

заяву про укладання договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості;

документи, що засвідчують особу заявника (паспорт: сторінки 1, 2, 3, 4 та 11), ID-картка (зображення з обох сторін) або документ, що його замінює та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру (для власників ID-картки).

документ, що підтверджує право власності чи користування житловим приміщенням;

картку платника податків РНУКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки у разі якщо дані про РНУКВП (ІПН) містяться на ID-картці);

належним чином оформлені договори про надання житлово-комунальних послуг з виконавцями цих послуг (за відсутності договорів про укладення договору реструктуризації передує підписання договорів про надання житлово-комунальних послуг);

Якщо споживач не має можливості укласти договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за надані послуги на певний термін з причин складного фінансового та матеріального становища, то у заяві про укладення договору реструктуризації заборгованості зазначає термін, на який він просить розстрочити заборгованість, та додає до заяви, крім документів, необхідних для укладення договору реструктуризації заборгованості, довідку про доходи всіх осіб, які зареєстровані (мешкають) у житловому приміщенні/квартирі.

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