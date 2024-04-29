Долги по коммуналке в Киеве можно разбить на части: подробная инструкция

Старайтесь вовремя оплачивать потребляемые услуги

Жителям столицы рассказали о том, как можно реструктуризировать долги за коммунальные услуги. Киевляне могут разбить сумму задолженности на посильные ежемесячные платежи на удобный для них срок.

Межотопительный сезон — наиболее приемлемый период для того, чтобы оплатить существующие долги, поскольку не нужно платить за отопление, а финансовая нагрузка на потребителя значительно уменьшается. Как можно провести реструктуризацию долгов за ЖКХ рассказала заместитель директора ЦКС Юлия Петрик.

Так, все желающие могут реструктуризировать свой долг за воду, даже в том случае, если сумма хадолженности окажется достаточно существенной. С целью ускорения процедуры заключения договора реструктуризации задолженности Вы можете предоставить скан-копии/фото указанных документов через дистанционные каналы связи.

После проверки специалистом предоставленных сведений и согласованием суммы, срока действия договора, размера ежемесячного платежа вы будете приглашены в сервисный центр для подписания и получения уже оформленного договора реструктуризации. При наличии технической возможности договор может быть подписан электронной цифровой подписью (квалифицированной электронной подписью) одной или двумя сторонами.

Куда можно обратиться в том случае, если вы хотите заключить договор о рассрочке долга:

Нужно обратиться в сервисный центр ЦКС по предварительной записи по ссылке или же дистанционно через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram.

Какие документы вам понадобятся:

заявление о заключении договора реструктуризации (рассрочки) задолженности;

документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт:страницы 1,2,3,4 и 11), ID-карта (изображение с обеих сторон) или документ, который его заменяет и выписка из Единого государственного демографического реестра (для владельцев ID-карты).

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением;

карточку налогоплательщика РНУКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае если данные о РНУКПП (ИНН) содержатся на ID-карте);

надлежащим образом оформленные договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с исполнителями этих услуг (при отсутствии договоров заключению договора реструктуризации предшествует подписание договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг);

Если потребитель, не имеет возможности заключить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за предоставленные услуги на определенный срок по причинам сложного финансового и материального положения, то в заявлении о заключении договора реструктуризации задолженности отмечает срок на который он просит рассрочить задолженность, и добавляет к заявлению, кроме документов необходимых для заключения договора реструктуризации задолженности, справку о доходах всех лиц, зарегистрированных (проживающих) в жилом помещении/квартире.

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