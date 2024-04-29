Як працюватиме "Нова пошта" у Києві на Великдень: озвучено графік

Актуальна інформація для мешканців столиці

Компанія "Нова Пошта" розповіла про те, як працюватимуть її київські відділення на Великдень у 2024 році. Так, приватний поштовий оператор вирішив запровадити для своїх співробітників один додатковий вихідний.

Відділення та служба кур’єрської доставки працюватимуть за зміненим графіком. Докладніше про це розповіли на Фейсбук-сторінці "Нової пошти".

Так, у компанії "Нова пошта" вирішили запровадити один додатковий вихідний. Таким чином столичні відділення та служба кур’єрської доставки працюватиму за звичайним графіком у суботу та в понеділок, але неділя, 5 травня, буде вихідною.

У "Новій пошті" зазначили, що графік роботи може змінюватись в залежності від конкретного відділення.

Актуальну інформацію про режим роботи відділень можна знайти на сайті компанії.

Як буде працювати "Нова пошта" на Великдень 2024

Як повідомляють у прес-службі компанії, "Нова пошта" у святкові дні працюватиме за наступним графіком:

у суботу, 4 травня, відділення працюватимуть за звичайним графіком.

у неділю, 5 травня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" не працюватимуть.

у понеділок, 6 травня, компанія працюватиме у звичайному режимі.

Варто зазначити, що в неділю, 5 травня, буде вихідним днем у працівників, які займаються адресною доставкою та обслуговуванням поштоматів.

Для інших же підрозділів графіки будуть індивідуальними.

Як дізнатися найближче до вас відділення "Нової пошти"

Для того, щоб дізнатися, де знаходиться найближче до вас відділення "Нової пошти", можна скористатися кількома зручними способами. Так, ви можете зробити це через Телеграм або на офіційному сайті компанії.

Telegram

Отже, заходьте в Telegram, вбиваєте @npu_info_bot і запускаєте бот.

Тепер можете вписати місто і ви побачите повний список робочих відділень у вашому населеному пункті.

Тепер ви знаєте в якому відділенні буде найзручніше отримати ваше замовлення.

Сайт компанії

Вам необхідно пройти за посиланням та вписати в зазначений рядок назву вашого населеного пункту. Потім вам покажуть усі найближчі відділення "Нової пошти" і навіть виведуть дані на карту.

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