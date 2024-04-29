Как будет работать "Новая почта" в Киеве на Пасху: озвучен график

Актуальная информация для жителей столицы

Компания "Новая Почта" рассказала о том, как будут работать ее киевские отделения на Пасху в 2024 году. Так, частный почтовый оператор решил ввести для своих сотрудников один дополнительный выходной.

Отделения и служба курьерской доставки будет работать по измененному графику. Подробнее об этом рассказали на Фейсбук-странице "Новой почты".

Так, в компании "новая почта" решили ввести один дополнительный выходной. Таким образом столичные отделения и служба курьерской доставки буду работать по обычному графику в субботу и в понедельник, но воскресенье, 5 мая, будет выходным.

В "Новой почте" отметили, что график работы может меняться в зависимости от конкретного отделения.

Актуальную информацию о режиме работы отделений можно найти на сайте компании.

Как будет работать "Новая почта" на Пасху 2024

Как сообщают в пресс-службе компании, "Новая почта"в праздничные дни будет работать по следующему графику:

в субботу, 4 мая, отделения будут работать по обычному графику.

в воскресенье, 5 мая, отделение и адресная доставка Новой почты работать не будут .

. в понедельник, 6 мая, компания будет работать в обычном режиме.

Стоит отметить, что в воскресенье, 5 мая, будет выходным днем у работников, которые занимаются адресной доставкой и обслуживанием почтоматов.

Для других же подразделений графики будут индивидуальными.

Как узнать ближайшее к вам отделение "Новой почты"

Для того, чтобы узнать, где находится ближайшее от вас отделение "Новой почты" можно воспользоваться несколькими удобными способами. Так, вы можете это сделать через Телеграмм или на официальном сайте компании.

Telegram

Итак, заходите в Telegram, вбиваете @npu_info_bot и запускаете бот.

Теперь можете вписать город и увидеть полный список рабочих отделений в вашем населённом пункте.

Теперь вы знаете в каком отделении будет удобнее всего получить ваш заказ.

Сайт компании

Вам необходимо пройти по ссылке и вписать в обозначенной красным строке название вашего населенного пункта. Затем вам покажут все ближайшие отделения "Новой почты" и даже выведут данные на карту.

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