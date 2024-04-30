Дешевше тільки на вулиці: де в центрі Києва можна переночувати за 130 гривень — ТОП-5 хостелів

Неподалік знаходиться залізничний вокзал

Київ — популярне туристичне місто. Тут є безліч варіантів, де залишитися на ніч — апартаменти на добу, готелі, капсульні хостели. Але якщо шукаєте найдешевше місце ночівлі, хостел – це чудовий вибір.

"Телеграф" розглянув ТОП-5 найбюджетніші варіанти в столиці.

ВВ-Хостел розташований у центрі міста на вулиці Велика Васильківська, 5. Поряд станція метро "Площа Українських Героїв" (Площа Льва Толстого).

Найдешевше ліжко-місце в хостелі коштує 130 гривень за ніч. Це в 10-місному загальному номері.

Також є місця в 8-місному номері по 140 гривень. Забронювати можна односпальне ліжко у загальному номері за 250 гривень.

Умови проживання в хостелі

Є номера категорії "Делюкс", де можуть розміститися двоє дорослих і дитина. Коштує ніч в такому номері 450 гривень.

Desyatinnaya Hostel пропонує декілька номерів. Ліжко-місце в 8-місному загальному номері та бюджетний двомісний номер. Заклад має хороший рейтинг серед мандрівників.

Загальна кімната

Розташований хостел за адресою вулиця Десятинна, 1/3. До станції метро "Майдан Незалежності" пішки 10 хвилин. Поряд знаходиться "Національний заповідник "Софія Київська"".

Ліжко-місце коштує 135 гривень за ніч. Двоярусне ліжко — 150 гривень. Двомісний номер коштує 570 гривень.

Sun City Hostel 4 пропонує ліжко-місце за 162 гривні на одну ніч. У вартість входить постільна білизна.

Умови проживання

Хостел знаходиться за адресою вулиця Симона Петлюри, 5, за 1 кілометр від залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський". Поряд станції метро "Університет" та "Вокзальна".

У помешканні до послуг гостей цілодобова стійка реєстрації та послуги консьєржа.

ArArAt-Teatralnaya Hostel Kyiv знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 23Б. Поряд станції метро "Театральна" і "Золоті ворота".

8-місний загальний номер

Неподалік розташований залізничний вокзал "Київ-Пасажирський".

Ліжко-місце в хостелі за ніч коштує 167 гривень в 8-місному змішаному номері. 200 гривень у 4-місному. Також можна забронювати ліжко в тримісному номері економкласу.

Hostel Delil пропонує три варіанти кімнат. Є ліжко-місце в 8-місному загальному номері, що коштує 200 гривень за ніч.

Кімната в хостелі

У 6-місній кімнаті — 220 гривень. Найдорожчий варіант у 4-місному номері за 270 гривень.

Хостел розташований на вулиці Ярославів Вал, 14Б. До станції метро "Золоті ворота" 5 хвилин пішки.

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