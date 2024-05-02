Рекордно великий: у Києві з’явився мурал з Валерієм Залужним

Його вже внесли у Національний реєстр рекордів України

У Києві з’явився найбільший в країні мурал, присвячений ексголовнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) Валерію Залужного. Він має розмір 120 квадратних метрів і знаходиться за адресою вулиця Котельникова, 51.

На створення стінопису художник Євген Кучер витратив 13 годин. Керівниками цього проєкту є Євгенія Фуллен та Георгій Козлов, про що мисткиня Євгенія Фуллен повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"На мою думку вклад Валерія Залужного в збереження і розвиток культури більший, ніж усвідомлює теперішній момент. Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки", — написала Фуллен.

Мурал з зображенням Валерія Залужного вже став рекордсменом. Його зареєстрували у Національному реєстрі рекордів України.

Нагадаємо, у кінці квітня Валерій Залужний з’явився на фото вперше за довгий час. З ним сфотографувалась журналістка "Телеграфу" Марина Шашкова.

Після відставки з посади головнокомандувача ЗСУ, Залужний не з’являвся на публіці. ЗМІ писали, що його планують відправити послом у Велику Британію. Цю інформацію підтвердив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.

Раніше "Телеграф" писав, як Залужний готується до роботи у Великій Британії. Зокрема, він удосконалює знання англійської мови.