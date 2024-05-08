На що частіше скаржаться кияни: топ-10 звернень

Минулого року кількість дзвінків на міську гарячу лінію 1551 перевалила за мільйон

У столиці з початку поточного року до Контактного центра міста Києва (гаряча лінія для містян 1551) надійшло більше пів мільйона дзвінків. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомив керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Дмитро Загуменний.

Крім того, за його словами, протягом 2023 року фахівці юридичного відділу Контакт-центру опрацювали понад 41 тисячу юридичних питань від заявників. Серед найактуальніших тем: соцзахист і соцзабезпечення, комунальні послуги, житлові питання. Загалом же протягом минулого року Контактний центр зафіксував 1 203 512 звернень від містян.

— Кількість звернень з початку цього року і станом на сьогодні — 271 268; кількість дзвінків – 579 567; кількість наданих консультацій – 428 907. Серед тем звернень з початку року найпопулярніші наступні:

1. Житлове господарство;

2. Благоустрій;

3. Транспорт, дорожнє господарство;

4. Питання допомоги під час військових дій, пошкодження будинків внаслідок обстрілів тощо;

5. Надання юридичних консультацій;

6. Соціальне забезпечення;

7. Виникнення надзвичайних ситуацій, екологічна безпека;

8. Пропозиції та побажання по роботі;

9. Торгівля та побут;

10. Функціонування МАФів, — розказав він.

Як повідомлялось, у Києві за перше півріччя 2023 року на гарячу лінію 1551 надійшло 323 912 звернень. Тоді найчастіше містяни скаржилися на відсутність гарячого водопостачання, непрацюючі ліфти та відсутність електроенергії. Причому позаторік, у 2022-му, число скарг до Контакт-центру теж сягнуло одного мільйона. А різкий стрибок звернень мешканців Києва стався після початку повномасштабного вторгнення рф, повідомляли у КМДА.

Також "Телеграф" писав, які незвичні звернення-скарги надходили від містян на лінію 1551 минулого року.