Скарги на якість стали масовими: найбільший виробник електрокарів у світі опинився у центрі скандалу

Скарги почали надходити все частіше

Китайський виробник автомобілів BYD є одним з найпопулярніших в Піднебесній. Він виробляє дешеві електрокари, які досить добре продаються.

Та, незважаючи на те, що BYD став найбільшим у світі виробником електромобілів у 2023 році, випередивши Tesla, він зіткнувся з деякими проблемами. Вони пов’язані з якістю авто. Про це пише видання Insideevs.

Масові скарги на авто BYD: що відомо

За інформацією, найбільше скарг щодо якості авто виникло у тих екземплярах, які експортують до Південної Азії, Близького Сходу, Європи. Багато з них вимагали певного ремонту після прибуття до місця призначення.

Про проблеми повідомлялося також на інших ринках світу. Наприклад, в Ізраїлі, Японії чи Таїланді. Власники авто зазначали, що у їхніх новеньких авто відшаровувалась фарба, ламався пластик, з’являлась цвіль. А після встановлення багажника вони з подивом виявили, що під ним є вм’ятини та викривлення. Зазначається, що це логістичні проблеми, а не виробничі.

Наразі не відомо, як саме вплинули ці проблеми на репутацію автовиробника і наскільки серйозними є проблеми з якістю. Проте те, що BYD втратив частину покупців і отримав уповільнення продажу у лютому 2024 — факт. За підрахунками фахівців, компанія не досягне своєї мети продажів на міжнародних ринках цього року.

Раніше "Телеграф" писав, що BYD створила дешевий кросовер з витратою 5,5 л/100 км. Він стане справжнім нічним кошмаром для всіх виробників авто.