На что чаще всего жалуются киевляне: топ-10 обращений

В прошлом году количество звонков на городскую горячую линию 1551 перевалило за миллион

В столице с начала текущего года в Контактный центр города Киева (горячая линия для горожан 1551) поступило более полумиллиона звонков. Об этом на информационный запрос "Телеграфу" сообщил руководитель аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) Дмитрий Загуменный.

Кроме того, по его словам, в течение 2023 года специалисты юридического отдела Контакт-центра обработали более 41 тысячи юридических вопросов от заявителей. Среди наиболее актуальных тем: соцзащита и соцобеспечение, коммунальные услуги, жилищные вопросы. Всего же в течение прошлого года Контактный центр зафиксировал 1 203 512 обращений от горожан.

— количество обращений с начала этого года и по состоянию на сегодняшний день — 271 268; количество звонков – 579 567; количество предоставленных консультаций – 428 907. Среди тем обращений с начала года наиболее популярные следующие:

1. Жилищное хозяйство;

2. Благоустройство;

3. Транспорт, дорожное хозяйство;

4. Вопросы помощи во время военных действий, повреждения домов в результате обстрелов и т.п.;

5. Предоставление юридических консультаций;

6. Социальное обеспечение;

7. Возникновение чрезвычайных ситуаций, экологическая безопасность;

8. Предложения и пожелания по работе;

9. Торговля и быт;

10. Функционирование МАФов, — рассказал он.

Как сообщалось, в Киеве за первое полугодие 2023 года на горячую линию 1551 поступило 323 912 обращений. Тогда чаще всего горожане жаловались на отсутствие горячего водоснабжения, неработающие лифты и отсутствие электроэнергии. Причем в позапрошлом году, в 2022-м, число жалоб в Контакт-центр тоже достигло одного миллиона. А резкий скачок обращений жителей Киева произошел после начала полномасштабного вторжения России, сообщали в КГГА.

Также "Телеграф" писал, какие необычные обращения-жалобы поступали от горожан на линию 1551 года в прошлом году.