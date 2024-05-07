Встиг лише покликати дружину: у Києві чоловіку затиснуло голову між автівками (відео)

У поліції були лічені хвилини

Днями у Києві сталася жахлива подія, яка могла б закінчитися трагедією. Чоловіку, який вирішив власноруч відремонтувати автомобіль, притиснуло голову.

Потерпілий знепритомнів. Про це повідомляє заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами правоохоронців, чоловік вирішив власноруч відремонтувати авто. Раптово машина сама поїхала та притиснула голову киянину до іншого припаркованого авто. Він лише встиг покликати дружину та втратив свідомість.

Жінка одразу зателефонувала за номером 112. Патрульні швидко прибули на місце події.

"Лічені хвилини й Анастасія Шевчук та Олександр Фрасініч на місці. А далі протягом 5 хвилин реанімували чоловіка, який не дихав. По черзі, без зупинки робили непрямий масаж серця", — зазначає Білошицький.

На щастя, поліціянтам вдалося привести до тями чоловіка.

"Наразі життю врятованого нічого не загрожує та під наглядом медиків", — підкреслює заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

За словами лікарів, саме своєчасна допомога врятувала киянину життя.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві діти полізли на сусідній балкон на 16 поверсі. Метою відчайдушного вчинку була крадіжка.