В Киеве легковушка влетела в бетонный столб и повалила его: водитель в тяжелом состоянии (фото, видео)

На месте работали все экстренные службы столицы

В четверг, 9 мая, в Днепровском районе Киева легковой автомобиль на большой скорости протаранил бетонный столб. Удар был настолько сильным, что электроопораи упала, а водителя зажало в салоне.

На помощь пострадавшему поспешили спасатели, которые деблокировали мужчину и передали его в руки медиков. Подробности серьезной аварии рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

На данный момент известно, что на улице Остафия Дашкевича водитель автомобиля Seat не справился с управлением, слетел с проезжей части и на большой скорости врезался в бетонную электроопору. В результате аварии автомобиль получил значительные механические повреждения, а водитель оказался зажат в салоне.

Место аварии

На место ДТП прибыли спасатели, медики и правоохранители. Бойцы ГСЧС деблокировали водителя и передали его в руки врачей.

Как оказалось, мужчина получил очень серьезные травмы и на данный момент он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Из-за ДТП были остановлены маршруты трамваев № 22, 28, 28Д, 33 и 35 в обе стороны, а на улице Дашкевича образовалась огромная пробка из транспорта.

Кроме этого, в районе пропало освещение — столичные коммунальщики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям. По данному факту проводится расследование.

Серьезное ДТП произошло на Улице Дашкевича

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчине зажало голову между автомобилями. Пострадавший только успел позвать жену и потерял сознание.