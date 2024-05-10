"Пом'яніть пана Василя": помер киянин, який під час ракетної атаки в грудні відігнав палаючу машину з місця удару

Киянин Василь Андрійович врятував життя та майно людей, сівши за кермо палаючого мікроавтобуса

Помер мешканець Києва, який став відомим після того, як під час ракетного удару російських терористів 29 грудня 2023 року відігнав палаючу автівку з місця влучання. Тоді він вцілів, хоча й отримав опіки.

Про це повідомив журналіст видання "Радіо Свобода" Сергій Нуженко. Він написав, що причиною смерті вже літнього чоловіка став інсульт.

"Памʼятаєте Василя Андрійовича, який врятував інші автівки коли відігнав свою палаючу після "прильоту", Василь Андрійович помер. Інсульт, пом'яніть пана Василя незлим тихим словом", – написав він.

Нагадаємо, що інцидент стався у Святошинському районі столиці вранці у п’ятницю, 29 грудня 2023 року, під час масованого ракетного удару по Україні. Уламки впали на стоянку автомобілів. Понад 5 машин спалахнули. Водій одного з транспортних засобів, який уже почав димитися, сів за кермо та відвіз авто якомога далі, щоб уникнути вибуху. Відео потрапило до Інтернету, українці захоплювалися сміливим вчинком чоловіка.

Журналістам вдалося знайти героя і розпитати його про те, як він ухвалив це сміливе рішення. Мешканець Києва, який представився, як Василь Андрійович, розповів, як він їхав машиною, що горіла.