"Помяните господина Василия": умер киевлянин, который во время ракетного удара в декабре отогнал горящую машину с места удара

Киевлянин Василий Андреевич спас жизнь и имущество людей, сев за руль горящего микроавтобуса

Умер житель Киева, ставший известным после того, как во время ракетного удара российских террористов 29 декабря 2023 года отогнал горящий автомобиль с места попадания. Тогда он уцелел, хотя и получил ожоги.

Об этом сообщил журналист издания "Буквы" Сергей Нуженко. Он написал, что причиной смерти пожилого мужчины стал инсульт.

"Помните Василия Андреевича, который спас другие автомобили когда отогнал свой горящий после "прилета", Василий Андреевич умер. Инсульт, помяните господина Василия незлым тихим словом", — написал он.

Напомним, что инцидент произошел в Святошинском районе столицы утром в пятницу, 29 декабря 2023 года, во время массированного ракетного удара по Украине. Обломки упали на стоянку автомобилей. Более 5 машин вспыхнули. Водитель одного из транспортных средств, которое начало дымиться, сел за руль и отогнал авто как можно дальше, чтобы избежать взрыва. Видео попало в Интернет, украинцы восхитились смелым поступком мужчины.

Журналистам удалось найти героя и расспросить его о том, как он принял это смелое решение. Житель Киева, который представился, как Василий Андреевич, рассказал, как он ехал в горящей машине.