Стояв на краю і хотів стрибнути під потяг: у Києві врятували самогубця (відео)

Патрульним дивом вдалося запобігти трагедії

Пізно ввечері в середу, 8 травня, у Солом’янському районі Києва поліцейські помітили чоловіка, який переліз через огорожу шляхопроводу та збирався стрибнути з висоти під потяг. Молодий чоловік перебував у збудженому стані та спочатку не йшов на контакт із копами.

На щастя, правоохоронцям вдалося підібрати правильні слова та врятувати потенційного самогубця від фатального кроку. Подробиці порятунку хлопця розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Так, під час патрулювання Солом’янського району столиці патрульні звернули увагу на хлопця, який переліз через металеву огорожу шляхопроводу та дивився вниз. Молодий чоловік явно мав намір стрибнути з висоти під поїзд і таким чином накласти на себе руки.

Копи миттєво відреагували на ситуацію та почали вести діалог із хлопцем. Один патрульний умовляв його зупинитися і не робити дурниць, а другий — подавав сигнали ліхтариком машиністові, який помітив світло і вчасно зупинив потяг.

Зрештою, патрульним вдалося наблизитися до хлопця і схопити його за руки. Після цього копи затягли його на пішохідну доріжку та почали заспокоювати.

Завдяки професійним та злагодженим діям поліцейських життя людини було врятовано.

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