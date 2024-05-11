Найкрасивіша лавочка Європи: у Києві вандали знищили відомий артоб’єкт на Пейзажці (фото)

Комунальники обіцяють відремонтувати за тиждень

У Києві вандали зруйнували оригінальну лавочку "Руки", яка знаходилась на Пейзажній алеї. Вона входила до рейтингу найкращих артлавочок Європи.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що конструкцію планують демонтувати та відновлювати.

Артоб'єкт на Пейзажній алеї в столиці було встановлено ще 13 років тому, у травні 2011 року. Востаннє його реконструювали у 2021 році.

Наразі комунальні служби, за словами киян, почали роботи з відновлення лавки. На фото видно, що конструкція сильно постраждала. Вандали вирвали одну руку з асфальту і таким чином повністю зруйнували її.

Зазначається, що лавка "Руки" була передана на баланс місту Київ, як і всі артоб'єкт, які були встановлені на Пейзажній алеї в межах соціально-художнього меценатського проєкту "Київ Фешн Парк".

"Ми наразі не можемо сказати, хто вчинив акт вандалізму. Частина туристичної зони, де розташована лавка "Руки" – на балансі Шевченківського КП УЗН, отже представники комунального підприємства вже забрали понівечену лавку до себе. Вони обіцяють її відремонтувати і за тиждень повернути на старе місце", – пояснили представники "Київ Фешн Парк".

Зауважимо, що ця локація на Пейзажній алеї була популярною серед містян і туристів, адже розташовувалася просто посеред пішохідної доріжки. Київська лавка опинилася в рейтингу найкращих артлавок Європи.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час ремонту понівечили унікальне мозаїчне панно.