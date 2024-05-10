У Києві під час ремонту понівечили унікальне мозаїчне панно (фото)

Частину композиції було зруйновано

У Дніпровському районі Києва недобросовісні орендарі своїми діями руйнують унікальне мозаїчне панно, створене в 1975 році. Автором роботи виступив народний художник України Стороженко Микола Андрійович.

Панно під назвою "Охорона природи" знаходиться неподалік станції метро "Дарниця" на фасаді будівлі. На жаль, частину унікальної мозаїки було зруйновано під час проведення ремонтних робіт. Про це розповіла Oksana Storozhenko на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами автора посту, у будівлі, на якій красується унікальне мозаїчне панно, знаходиться офіс столичного "Центру комунікації". Саме тут було проведено ремонт, під час якого частину композиції просто зруйнували.

Частину панно знищили

"Цей шедевр прикрашав Київ майже 50 років…Поки в цьому приміщенні КМДА не вирішило оселити Департамент суспільної комунікації. ( "Центр комунікації") , які зробили ремонтік, та відбили частину мозаїки. Їм же треба було розширити для свого хабу приміщення,а тут мозаїка заважає…", — пише автор посту.

На думку жінки, саме розширення простору хаба та встановлення пластикових вікон призвели до руйнування мозаїчного панно:

Варто зазначити, що мозаїчне панно під назвою "Охорона природи" було створено у 1975 році художником Миколою Стороженком. Воно розташовується на стіні будівлі на вулиці Андрія Малишка, 25/1.

Панно "Охорона природи"

Панно являє собою повноцінний триптих: зліва — приручення дикої природи, по центру — прогрес у сільському господарстві, а праворуч — водолаз і космонавт досліджують невідоме.

Композиція виконана в спокійних, пастельних тонах із використанням об'ємних елементів.

Панно виглядає шикарно

Панно знаходиться за адресою: вулиця Малишка, 25/1

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