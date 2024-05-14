"Обвал недели": в Киеве в супермаркете упал потолок (видео)

Не выдержала цен, шутят в сети

В Киеве в супермаркете "Сильпо" рухнула подвесная конструкция на потолке. Случилось это на Позняках.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". К счастью, никто не пострадал.

В сети отмечают, что это "Сильпо" на улице Григоренко.

Видео собрало множество комментариев. Пользователи сети посмеялись над ситуацией.

"Обвал недели", "Потолок не выдержал цен", "Крышоносные скидки" и другие остроумные комментарии.

Отмечают, что последствия обрушения уже убрали.

"Была в магазине недавно. Все в порядке. Это упал не потолок, а навесная конструкция… Через час сотрудники магазина навели порядок, все чисто и без признаков какой-то беды", — пишет читательница канала.

Напоминаем, недавно в киевской школе №155 упал подвесной потолок. Произошло это прямо на занятиях.

Как рассказывают сами ученики, сидя на уроках, они услышали громкий грохот. К счастью, в тот момент в коридоре никого не было.

На видео виден разбитый пластик и другой мусор на полу. На проводах повесилась и колышется над полом светодиодная панель.

Ранее "Телеграф" писал, что подорожало на Столичном рынке Киева. Причиной удорожания стало снижение запасов качественной продукции.