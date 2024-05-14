Водний колапс у Києві: затопило ще одну вулицю міста (відео)

У мережі поширюють відео

У вівторок, 14 травня, в Києві затопило вулицю Архітектора Вербицького, а саме неподалік від станції метро "Вирлиця". Ймовірно, прорвало трубу.

Відео оприлюднив підписник телеграм-каналу громадської організації "Пасажири Києва". На лівому березі столиці вулиця повністю залита водою.

На записі видно, як люди намагаються перескочити брудні "струмки".

Також відео публікують в інших місцевих пабліках.

Людям ніяк обійти величезну калюжу майже на всю вулицю. Кияни обурені, адже, як зазначають користувачі мережі, нещодавно на Вербицького комунальники проводили ремонтні роботи.

"Так там щось рили, мабуть, не доробили", — прокоментував відео читач телеграм-каналу ГО "Пасажири Києва".

Нагадуємо, це вже другий випадок в Києві за день. Перший масштабний порив водопровідної труби стався біля ТРЦ Ocean Plaza на вулиці Антоновича.

Стрімкими потоки води залили усе навколо. Затоплювати не тільки вулиці, а й станцію метро "Либідська". Через прорив ускладнено рух транспорту.

У КМДА заявили, що пошкодження мережі на Антоновича сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в супермаркеті впала стеля. Відео зібрало багато коментарів. Користувачі мережі посміялися над ситуацією.