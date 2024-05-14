Мінус одна: у Києві затопило чергову станцію метро (відео)

Вода продовжує стрімко прибувати

У вівторок, 14 травня, у Голосіївському районі Києва вода затопила станцію метро "Либідська". У зв'язку зподією станцію було закрито, а вся вулиця опинилася у воді.

Причиною НП став масштабний порив водопровідної труби, який стався біля ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомили очевидці в київських Telegram-каналах.

Варто зазначити, що вода продовжує стрімко прибувати й активно затоплювати не тільки вулиці, а й станцію метро "Либідська". Очевидці повідомляють про те, що в метро вже "по коліно води".

Причини та обставини НП встановлюються. На момент публікації матеріалу столична влада жодних офіційних заяв не зробила.

Мешканці та гості Києва з подивом спостерігають за стрімкими потоками води, що заливають усе навколо.

Станцію метро "Либідська" у Києві залило водою

Для довідки: "Либідська" — 27-а станція Київського метрополітену, розташована в Голосіївському районі, на Оболонсько-Теремківській лінії, між станціями "Палац Україна" і "Деміївська".

Відкрита вона була 30 грудня 1984 року. Нинішню назву вона отримала з 2 лютого 1993 року.

З 2011 року станція має статус "щойно виявлений об'єкт культурної спадщини", пам'ятка архітектури та містобудування, монументально-декоративного мистецтва. Тимчасово є південною кінцевою станцією на (Оболонсько-Теремківській) лінії Київського метрополітену через розмив на перегоні між цією станцією та станцією "Деміївська".

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