Київський контактний центр хоче витратити майже мільйон на підтримку сайту та мобільних додатків

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На підтримку веб-сайту КБУ "Контактний центр міста Києва" та відповідних мобільних додатків планується витратити з бюджету 920 700 гривень. Подати заявку на участь в аукціоні можуть усі охочі до 20 травня поточного року.

Замовником послуг виступає Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва". Про це стало відомо завдяки опублікованому тендеру на майданчику для проведення державних та комерційних торгів Zakupivli.Pro.

Будь-який киянин чи гість столиці може безкоштовно зателефонувати до "Контактного центру міста Києва" за номером 1551 та описати міську проблему, з якою він зіткнувся. Звернення громадян після цього передаються чиновникам КМДА.

Щоб столичний контактний центр міг функціонувати у штатному режимі, було вирішено оголосити тендер на пошук компанії, яка займеться підтримкою веб-сайту КБУ "Контактний центр міста Києва" та мобільних додатків. Заявку на участь у відкритих торгах можна залишити до 22 травня. Потім буде проведено аукціон та визначено переможця.

На підтримку веб-сайту КБУ "Контактний центр міста Києва" та відповідних мобільних додатків планується витратити з бюджету 920 700 гривень.

Контактний центр міста Києва 1551 – це цілодобова телефонна служба, яка спеціально була створена для покращення якості життя киян. Організація існує близько десяти років і за цей час зарекомендувала себе як ефективна та результативна службу.

Робота сервісу налаштована на те, щоб допомогти кожному мешканцю Києва в найкоротші терміни, тому робота центру налаштована таким чином, щоб максимально швидко передати звернення до відповідного підрозділу міської влади.

Для вирішення будь-якого міського питання можна зареєструвати звернення за допомогою офіційного вебпорталу, мобільного додатка "1551" або зателефонувати за номером 1551 (зі стаціонарного та мобільного телефонів).

Сайт сервісу 15-51

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