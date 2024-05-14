Киевский контактный центр хочет потратить почти миллион на поддержку сайта и мобильных приложений

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На поддержку веб-сайта КБУ "Контактный центр города Киева" и соответствующих мобильных приложений планируется потратить из бюджета 920 700 гривен. Подать заявку на участие в аукционе могут все желающие до 20 мая текущего года.

Заказчиком услуг выступает Коммунальное бюджетное учреждение "Контактный центр города Киева". Об этом стало известно благодаря опубликованному тендеру на площадке для проведения государственных и коммерческих торгов Zakupivli.Pro.

Любой киевлянин или гость столицы может бесплатно позвонить в "Контактный центр города Киева" по номеру 1551 и описать городскую проблему, с которой он столкнулся. Обращения граждан после этого передаются чиновникам КГГА.

Чтобы столичный контактный центр мог функционировать в штатном режиме было решено объявить тендер на поиск компании, которая займется поддержкой веб-сайта КБУ "Контактный центр города Киева" и мобильных приложений. Заявку на участие в открытых торгах можно оставить до 22 мая. Затем будет проведен аукцион и определен победитель.

На поддержку веб-сайта КБУ "Контактный центр города Киева" и соответствующих мобильных приложений планируется потратить из бюджета 920 700 гривен.

Контактный центр города Киева 1551 — это круглосуточная телефонная служба, которая специально была создана для улучшения качества жизни киевлян. Организация существует около десяти лет и за все это время зарекомендовала себя как эффективную и результативную службу. Работа сервиса настроена на то, чтобы максимально помочь каждому обратившемуся жителю Киева в кратчайшие сроки, поэтому работа центра настроена таким образом, чтобы максимально быстро передать обращение в соответствующее подразделение городской власти.

Для решения интересующего вас городского вопроса можно зарегистрировать обращение с помощью официального вебпортала, мобильного приложения "1551" или позвонить по номеру 1551 (со стационарного и мобильного).

Сайт сервиса 15-51

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