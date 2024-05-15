У Києві три дні поспіль обмежуватимуть рух кількома вулицями: причини та карта

Автовласників просять заздалегідь планувати свій маршрут

Протягом трьох днів у Києві частково обмежуватимуть рух одразу кількома вулицями, розташованими у Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Тут фахівці проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття та очищатимуть водозбірні камери.

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Київавтодор.

Так, у четвер, 16 травня та у п’ятницю, 17 травня з 08:00 до 17:00 короткочасно буде обмежено рух транспорту у крайній лівій смузі по вулиці Академіка Заболотного, що у Голосіївському районі столиці.

Обмеження стосуватимуться ділянки від вулиці Фестивальної у напрямку Одеського шляхопроводу. Тут фахівці проводитимуть ремонт дорожнього покриття і приступлять до заливки тріщин.

Обмеження будуть діяти від Фестивальної у бік Одеського шляхопроводу

У п’ятницю, 18 травня, з 09:00 до 16:00 частково обмежать рух транспорту в тунелі по вулиці Олени Теліги у напрямку станції метро "Почайна". Обмеження пов’язане із очищенням водозбірної камери.

Варто зазначити, що дорожники постійно проводять роботи з очищення мережі дощової каналізації: видаляють сміття, опале листя та пісок. Крім того, перед кожною зливою підрозділи гідрослужби чергують на ділянках, де можливі підтоплення та додатково очищають зливоприймачі.

Рух обмежать у тунелі вулицею Олени Теліги

Київавтодор вибачається за тимчасові незручності.

Водіям рекомендується:

наперед планувати маршрути поїздки

слідкувати за дорожніми знаками та оголошеннями.

Після завершення всіх запланованих робіт рух транспорту на зазначених вище ділянках буде відновлено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві почали встановлювати парклети — затишні публічні простори з вуличними меблями та озелененням. Незабаром їх можна буде побачити у всіх районах столиці.