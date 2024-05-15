В Киеве три дня подряд будут ограничивать движение по нескольким улицам: причины и карта

Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут

В течение трех дней в Киеве будут частично ограничивать движение сразу по нескольким улицам, расположенным в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. Здесь специалисты будут проводить ремонтные работы дорожного покрытия и очищать водосборные камеры.

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Киевавтодор.

Так, в четверг, 16 мая и в пятницу, 17 мая с 08:00 до 17:00 кратковременно будет ограничено движение транспорта в крайней левой полосе по улице Академика Заболотного, что в Голосеевском районе столицы.

Ограничения будут касаться участка от улицы Фестивальной в направлении Одесского путепровода. Здець специалисты будут проводить ремонт дорожного покрытия и приступят к заливке трещин.

Ограничения будут от Фестивальной в сторону Одесского путепровода

В пятницу, 18 мая, с 09:00 до 16:00 частично ограничат движение транспорта в тоннеле по улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна". Ограничение связано с очисткой водосборной камеры.

Стоит отметить, что дорожники постоянно проводят работы по очистке сети дождевой канализации: удаляют мусор, опавшие листья и песок. Кроме того, перед каждым ливнем подразделения гидрослужбы дежурят на участках, где возможны подтопления и дополнительно очищают ливнеприемники.

Движение ограничат в тоннеле по улице Елены Телиги

Киевавтодор просит прощения за временные неудобства.

Водителям рекомендуется:

заранее планировать маршруты поездки

следить за дорожными знаками и объявлениями.

После завершения всех запланированных работ движение транспорта на указанных выше участках будет возобновлено.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве начали устанавливать парклеты — уютные публичные пространства с уличной мебелью и озеленением. Уже вскоре их можно будет увидеть во всех районах столицы.